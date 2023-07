mode-beaute



Véritable tendance de l’été 2023, les vêtements en crochet sont l’indispensable du vestiaire de saison. Au bord de la plage ou de la piscine, dans la rue comme sur les défilés de Fashion Week, le crochet s’invite au cœur de la mode. Oui mais voilà, les vêtements en crochet ne sont pas toujours accessibles. En effet, certaines pièces des plus grandes marques étant confectionnées à la main, elles sont parfois très (très) chères.

Alors si on créait nous-mêmes notre vêtement coup de cœur de la saison ? Allez, c’est parti pour le challenge de l’été.



Pour vous permettre de relever le défi en toute simplicité et à moindre coût, Happywool.com à travers ses marques Phildar & Pingouin, vous propose de fabriquer vous-même des pièces incontournables telles que ce short réalisé au crochet, ce petit haut léger… ou encore cette robe aux couleurs pétillantes.



Vous ne vous sentez pas de vous lancer seul(e) dans l’aventure du crochet ? Pas de panique ! Happywool.com met à votre disposition une école en ligne gratuite : la WoolSchool. Là, un accompagnement pas à pas vous attend avec notamment des tutoriels vidéo ainsi que toutes les astuces nécessaires pour que le crochet n’ait plus aucun secret pour vous.



Les Fashionistas ne s’y trompent pas : le cours de crochet est actuellement le plus suivi de la WoolSchool ! Alors, prêt(e) à rayonner cet été dans vos jolis vêtements en crochet ?



A propos de Happywool.com

Happywool.com développe deux marques historiques au style différent et affirmé, pour tous les goûts et tous les usages : Phildar - univers chic & intemporel et Pingouin - univers créatif !



En plus de lancer la Wool School - 1ère école virtuelle dédiée au tricot et au crochet ouverte à tous, Happywool.com initie les néo-tricoteurs à son programme Tricoter’Happy, une démarche qui s’appuie sur 3 piliers : bon pour soi, pour les autres et pour la planète.



Happywool.com c’est aujourd’hui : Plus de 1 000 références de fils Phildar et Pingouin, marques présentes dans 1000 points de vente en France et 2 sites e-commerce : phildar.fr et pingouin.fr.