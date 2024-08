musique



L'idée de réunir pour une date unique quatre artistes francophones de la scène actuelle, née de la rencontre entre Guillaume Cantillon, ancien membre du groupe Kaolin, et Muriel Halimi, productrice oeuvrant pour la mise en valeur des auteurs compositeurs interprètes francophones, donnera lieu à un concert exceptionnel, le 15 décembre prochain au Chato'Do de Blois.



Pour cet évènement, les frères lavallois du groupe Archimède ont répondu présents, ainsi que Arcadya et Tim!, deux jeunes artistes avec lesquels Guillaume Cantillon a collaborés, comme une boucle en forme de reconnaissance pour clore l'année en beauté.



Tous connus sur la scène française, ces 4 groupes mélangent des airs à la fois pop, rock et folk, pour un savoureux moment musical. Ils partageront exceptionnellement la scène pour une soirée aussi rythmée que douce à savourer.



Présentation des groupes - Concert du 15 décembre au Chato’Do de Blois

- Archimède : C’est tout et son contraire, des chansons rageuses à la Téléphone, du rock anglais entre Status Quo et les Beatles, de l’humour vache façon Renaud des débuts, période ‘’Gérard Lambert’’ ou ‘’Mon HLM’’. Nicolas, chanteur, et Fred, guitariste, forment ce groupe de pop française. Nominé aux Victoires de la Musique en 2010 et 2012, le groupe a sorti en 2017 son 4ème album, un album pop aux chansons mordantes, abrasives, empreintes d'émotion, mélancoliques…



https://www.facebook.com/archimedemusic



- Courcheval : Guillaume Cantillon nous livre un condensé de pop culture à la silhouette définitivement moderne : mélange des styles, solidité des rythmiques, clins d’œil aux dieux des dance-floors. On passe en souplesse de la chanson electrobeat au hip-hop lent désabusé. Avec des thématiques contemporaines il provoque le clash entre textes profonds et musiques nonchalantes. C’est joyeux, parfois sombre, mais jamais défaitiste au final. Et puis on retrouve cette voix, posée, sexy, chaude et sincère, mystérieuse et pourtant si familière…



- Arcadya : crée en 2011, Arcadya réunit 5 musiciens blésois passionnés : Julien Mirq au chant, Ronan Le Maitre et Grégory Maillier aux guitares, Benoit Girod à la basse et Bruno Soulier à la batterie. Naviguant entre rock français et chanson à texte, Arcadya a su affirmer son univers sur scène, fort de l’expérience de plus d’une centaine de concerts à travers toute la France. Le groupe a également partagé l’affiche avec des artistes tel que La Rue Ketanou, Sinsemilia, Axel Bauer, Blankass ou encore Café Bertrand.



https://www.facebook.com/arcadyaofficiel/?fref=ts



- TIM! : élevé au Gainsbourg et ses claviers, il a glissé vers la guitare après avoir entendu “Boire” de Miossec. Dans ses chansons, TiM!, tout juste entré en quarantaine, parle de sa génération qui voit le temps filer, sa vie se filtrer sur Instagram et ses amours s’effriter dans une époque tourmentée. Des sentiments humains sur des airs allant du folk au pop/rock.







Informations et billetterie :

www.chatodo.com/evenement/archimede-courcheval-arcadya-tim/