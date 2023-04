musique





L’IFPI, l’organisation qui représente l’industrie de la musique enregistrée dans le monde entier, a annoncé que le 15e album studio de Jay Chou, Greatest Works Of Art, a remporté le classement IFPI 2022 Global Album Sales Chart.



Non seulement c’est une première pour Jay, mais cela fait également de lui le premier artiste de Mandopop à accomplir cet exploit, après être devenu le premier groupe de Mandopop à figurer sur le IFPI Global Recording Artist of the Year 2022, classé à la 9e place.



Le prix Global Album Sales est décerné à l’artiste ou au groupe dont l’album a enregistré le plus grand nombre d’unités vendues dans les formats de téléchargement physiques et numériques.



"Greatest Works of Art" est suivi au classement de "Proof" de BTS et de "Midnights" de Taylor Swift. Cela souligne l’importance croissante de la musique Mandopop et reflète le spectre de plus en plus diversifié de la musique disponible pour les mélomanes du monde entirer. Parmi les précédents lauréats du prix figurent Adele (2021), BTS (2020), Arashi (2019), Cast of 'The Greatest Showman' (2018) et Ed Sheeran (2017).





Après avoir reçu un trophée personnalisé avec un encart de la couverture de l’album gagnant, Jay a dédié son premier prix IFPI #1 à ses fans du monde entier : "À Hollywood, vous connaissez peut-être Jay Chou dans le rôle de Kato dans The Green Hornet; en Corée, l’acteur et réalisateur du film Secret; au Japon, l’acteur dans Initial D; ou encore le magicien dans la série Netflix J-Style Trip. Mais en fait, je suis auteur-compositeur et compositeur de musique. Merci à tous les fans qui soutiennent ma musique depuis mes débuts en 2000. C’est très excitant de voir la Mandopop émerger au sommet du classement. J’espère que ma musique restera intemporelle et sera appréciée dans le monde entier."

Jay décrit la musique comme de la magie, sans limite et sans barrière linguistique, "si vous voulez comprendre le sujet de mes chansons, vous devrez comprendre les paroles; par conséquent, je pourrais écrire plus de chansons dans différentes langues à l’avenir."



Jay Chou Instagram : https://www.instagram.com/jaychou

Frances Moore, PDG de l’IFPI : "Nous sommes très heureux de remettre à Jay Chou le IFPI Global Album Sales Award - en reconnaissance de son succès remarquable en 2022 avec la sortie de son 15e album studio, Greatest Works Of Art. Sa carrière exceptionnelle, qui s’étend sur plus de 20 ans, témoigne de son talent vraiment unique et des relations exceptionnelles qu’il a construites avec ses fans partout dans le monde."



Surnommé le "nouveau roi de la pop asiatique" par Time Magazine (2003), Jay, qui écrit toutes ses chansons depuis ses débuts en 2000, est largement connu pour ses balades uniques de style J. Le chanteur aux multiples talents a fait ses débuts de réalisateur avec le film primé "Secret" en 2007, il a également joué dans des films hollywoodiens tels que "The Green Hornet" et "Now You Can See Me 2".



Un de ses plus grands succès populaire, Nunchucks, a été choisi comme chanson titre de fin de la comédie d’action "The Green Hornet". Les talents de Jay Chou s’étendent sur de multiples dimensions, alimentés par sa détermination à explorer de plus grandes possibilités pour ses œuvres et son désir d’apporter la Mandopop au public mondial.

