musique

Adieu au solfège



Que les allergiques de la clé de sol et du contre-ut se rassurent : l'approche pédagogique défendue par PlayPopSongs est simple et surtout sans solfège. Tout débutant peut ainsi tenter l’aventure avec un minimum de connaissances musicales, à condition d’être assidu et motivé. Grâce à une méthode conçue autour de modules vidéos répartis par catégories, le futur pianiste aguerri jonglera entre formation technique et études de style pour apprendre et progresser.





Plus de 4000 vidéos pédagogiques HD



Chaque cours est composé de plusieurs vidéos pédagogiques HD. Un professeur analyse une à une les différentes notions à étudier et transmet à l'élève tout ce qu'il doit savoir pour jouer du piano ou chanter. Chaque étape peut être consultée autant de fois que nécessaire. Ainsi, chacun peut progresser efficacement à son rythme.





Des quiz pour apprendre en s'amusant



Si les accords, la rythmique, la transposition mais aussi l'échauffement et la souplesse manuelle sont analysés en profondeur, le jeu reste de le maître mot. Ainsi, une section quiz permet à l'utilisateur de s’auto-évaluer tout en s’amusant.





Standards de la pop



La grande force de PlayPopSongs réside dans son catalogue de plus de 300 chansons destinées à l’apprentissage du piano. Un répertoire en constante évolution puisqu’un nouveau titre, au minimum, est ajouté chaque semaine. Exit donc les Chopin, Mozart, Bach ou Beethoven. Ici, c’est la pop à l’état pur qui prédomine.





Se débarrasser des idées reçues



Une manière de rompre avec l’image poussiéreuse des écoles de musique d’antan et de donner un coup de jeune à l’apprentissage du piano. De Zazie à Gainsbourg, d’Elvis Presley à Slimane, de Robbie Williams à William Sheller... Tout est mis en œuvre pour que les doigts des pianistes en herbe virevoltent avec agilité sur les noires et les blanches de leur instrument préféré.



Pour accéder au communiqué de presse, cliquez ici



Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici

Pour accéder à la banque d'illustrations, cliquez ici

Plus d'informations : www.playpopsongs.com