Concert de Joshua Lawrence

Les Démons du Temps



Scène du Canal, Espace Jemmapes, Paris le 2 mai 2017 à 20H30

Entrée : 15 euros / TR : 10 euros - Placement libre

Programme : 20H30 : Première partie : Cyrille Gallais - 21H00 : Concert de Joshua Lawrence Formation : Piano, voix (Joshua Lawrence), Guitare (Clément Garcin), Basse, Contrebasse (Étienne Lemauf), Batterie (Franck Chenal) Billetterie : https://www.billetweb.fr/joshua-lawrence-les-demons-du-temps Adresse : Scène du Canal, Espace Jemmapes - 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris Accès : https://goo.gl/maps/RoFC4htBao52





Après deux albums éclectiques, Qui es-tu en 2010 et A Deux Faces en 2014, autour du thème de la connaissance de soi, Joshua Lawrence enregistre son troisième album Les Démons du Temps, sur les barricades mystérieuses et les non-dits des êtres humains, au Studio de la Seine en septembre 2016.



Réalisé par Mako (réalisateur des albums de Lou Doillon et d’Étienne Daho), ce nouvel opus réunissant 12 chansons a été dévoilé à l’ALHAMBRA et au JJDA en décembre dernier. Une tournée est en cours de programmation : Amiens, Festival de la Chanson Française de Montluçon, Festival Quartz en Scène de Varengeville, Cultura Tour (Auxerre, Paris, Barentin, Mondeville…).



Album de la maturité, Les Démons du Temps révèle un nouveau Lawrence qui ose aussi bien dans ses textes que dans sa musique. Un air jazzy, une mélodie romantique, des accents rocks et classiques, une ambiance pop, des tempos swing, accompagnent son piano rythmé et parfois troublant où l’interdit devient possible...



Lors d’une soirée riche en émotions, découvrez l’ambiguïté d’une révélation artistique avec toute la poésie de son univers.





"Il s'inspire aussi bien du Jazz que de la musique classique ou de la chanson française... Il sait lier son érudition littéraire à son parcours musical", Le Parisien



"Joshua Lawrence a le sens des mélodies raffinées", Pariscope



"Les mots élégants de Joshua Lawrence", Direct Matin





Plus d'informations : www.joshua-lawrence.com

Facebook : www.facebook.com/artistejoshualawrence

Twitter : https://twitter.com/josh_lawrence13