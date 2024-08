musique



De par l’histoire de ses membres, le Festival SOBO s’attache à mettre en évidence les courants créatifs de la musique ancestrale afro-caribéenne contemporaine, élargissant constamment ses horizons, et cela sans oublier les musiques traditionnelles.



SOBO, c’est aussi un esprit "root", convivial, inédit, curieux d’échanges inattendus et de rendez-vous insolites. Il a pour vocation de mettre en valeur la création sous toutes ses facettes, de puiser dans le vivier d’artistes confirmés et émergents, dans le haut sens du terme. Sobo se veut un rendez-vous incontournable de la scène Néo//Caribéenne, qui représente l’avant-garde d’artistes en marge.



Jouant à repousser les frontières entre traditions et modernité, le Festival Sobo s’inscrit dans un courant stylistique qui fait rimer diversité et liberté. Depuis la réalisation et le succès de Ka Blues Vibrations et la Nuit du Gwoka Bèlè, il s’agit de dire, d’exprimer tout le fort potentiel qui nait de ces rencontres, qui impliquent à elles seules, le mélange, le brassage, l’inter-enrichissement de toutes les disciplines aussi vastes qu’unies, au sein de ce seul mot qu’il faut appeler ART !



"L’Autre, comme ouverture d’un monde possible", vers tous les chants ouverts sur un mouvement de vivre en "live" le foisonnement.





Firmine Richard, marraine du festival



Une centaine d’apparition à la télévision, au cinéma, au théâtre à son actif , fait de cette guadeloupéenne tombée dans le cinéma par hasard, une actrice et comédienne noire remarquable.



Avec Firmine Richard, le Festival va trouver une ambassadrice de poids. Car avec sa personnalité généreuse, la comédienne bénéficie d’une vraie popularité et d’un capital sympathie auprès du public.



Elle incarne la chaleur et le dépaysement mais aussi la musique, la culture, la beauté et les patrimoines diverses de ces régions exotiques d’outre mer. Pour vous en imprégner, ne perdez pas le rythme de la musique et rendez-vous au café de la danse les 27 mai, 02 et 03 Juin.





Programmation



Samedi 27 mai 2017 - 19h30 / Le Café de la Danse

- Erik Pedurand

La musique d'Erik Pédurand est ambitieuse, en perpétuel mouvement, ce qui lui vaut depuis 2003 (révélation à un concours) et 2009 (lauréat Dom Tom aux Francofolies), son parcours sur des scènes aussi majestueuses qu’intimistes, de Paris à Montréal en passant par les Antilles. Il produit une musique originale, qui est indéniablement un reflet fidèle de la jeunesse d‘aujourd‘hui, entre optimisme et déceptions, entre énergie et crainte des lendemains.



- Franck Nicolas - 1ère partie

Franck Nicolas, compositeur et trompettiste Guadeloupéen de génie, est l’héritier du gwo- ka moderne de "Kafé Edouard Ignol".



En 2017 il crée un nouveau concept issu du jazz ka mais avec des accents plus populaire: la POP-Ka... C’est aux côtés de Tanya st Val, Tony Chasseur, Tricia Evy, François Ladréseau, Réné Geofroy et Jony Lérond "Somnanbil" qu’il compose les premières partitions de cette nouvelle musique Antillaise qui a déjà̀ de nombreux fans au sein de la communauté internet...



Samedi 03 juin 2017 - 19h30 / Le Café de la Danse

- Dominik Coco

Dominik Coco définie sa musique comme un métissage de tradition et de modernité, d’ou l’appellation Kako Musique, couleur marron. Formé à l’école du gwo ka traditionnel et de son poids culturel, avant de passer du côté du zouk dans les années 90 avec le groupe Volt-Face qui l’a révélé, le chanteur guadeloupéen Dominik Coco affirme et assume cette identité culturelle à géométrie variable. C'est un fabricateur de poésie lancée sous une forme de revendication musicale.



- Atissou Loko - 1ère partie

La musique d’Atissou Loko véhicule toute une histoire ; celle du retour de Cyril Forman alias Atissou Loko, à ses racines caribéennes. C'est dans la plaine des Gonaïves, haut-lieu de la guerre de l'indépendance, que subsistent les racines d'Haïti, provenant des anciens esclaves venus d'Afrique. Dans cette zone, les prêtres ont perpétué un vodou ancien issu de l'Egypte ancienne. En retrouvant ses racines dans les tambours, Cyril mue et devient Atissou Loko (fils de Papa Loko, divinité de l'air et de l'espace, symbolisé par l'arbre).



Atissou Loko propose cette musique dite Racine, issue de l'école Sanba de Port-Au-Prince, offrant de multiples perspectives sur la base de tambours composés d'une centaine de rythmes.



Vendredi 02 juin 2017 - 22h00 / La petite halle de la Villette

Ka Unplugged avec Wosan Monza, Alain Castaings et Angeliq

Tarif normal : 10 € / Sur place : 15 €







Informations pratiques



Café de la Danse :

Adresse : 5 Passage Louis-Philippe, 75011 PARIS

Téléphone : 01 47 00 57 59

Métro : Bastille

Ouverture des Portes : 19h30



Billetterie du 27 mai et du 03 Juin 2017 :

Tarif Normal : 25 €

Tarif Réduit : 20 € (Handicapés, Chômeurs, Vermeil et Adhérents)

Sur place : 28 €

Points de ventes Habituels :

DIGITICK - ALLMOLL - FNAC - CARREFOUR - GEANT Magasins U - INTERMARCHE AUCHAN - CORA - CULTURA - E. LECLERC - LE PROGRES - Ticketnet.fr : 0 892 390 100 - Fnac.com : 0892 68 36 22 - (0.34 € TTC/min)



Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici