Beautiful Creation est un album de jazz mélodique imaginé par Michael Shepstone et Stephen Ennever. C'est une fois l'album écrit qu’ils ont cherché l'interprète qui pourrait sublimer leur création en studio. Après avoir entendu Karolina Pasierbska chanter dans un club à Munich, ils l’ont invitée à rejoindre le projet.



Sa voix à la fois suave, intense ou fragile colle parfaitement à l'atmosphère de l'album, apportant tour à tour une touche d'onorisme sur des morceaux comme "Beautiful Creation" et "Too Good For Me", une éclat cristallin sur "Good Morning Boss" et "Tomorrow Tonight" et un troublante mélancolie sur "Human Rights" et "If I Were Her".



Avec en point d'orgue le morceau "Emotional", qui devrait faire l'objet d'un grand nombre de reprises, "Beautiful Creation" est un grand album pour tous les amateurs de jazz mélodique.





A propos de Karolina Pasierbska



En grandissant dans la petite ville de Trzebnica en Pologne, la musique a toujours été sa passion. D’abord comme danseuse, puis pianiste et enfin comme chanteuse, expérimentant de nombreux styles et genres différents.



En 2007, elle termine ses études vocales et occupe la place de soliste au Stadttheater Bremerhaven en Allemagne. À partir de 2012, Karolina joue le rôle principal de la comédie musicale autrichienne "Sissi - Liebe, macht & Leidenschaft" à travers l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, touchant le cœur de milliers de fans avec sa voix délicate .



Bien qu’elle se soit fait un nom pour chanter l’opéra et la comédie musicale, son cœur a toujours penché vers le jazz. C'est donc sans hésiter qu'elle a accepté de collaborer au projet de Michael Shepstone et Stephen Ennever. L’album qui en résulte est une combinaison de chansons originales portées par son style vocal riche et chaleureux.





Karolina Pasierbska - Album Beautiful Creation

Emotional Vocal jazz

Label Plaza Mayor Company Ltd

Distribution Sergent Major Company Ltd

The Orchard