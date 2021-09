musique







Gypsy Time….

Un voyage dans l’âme éternelle Tzigane au travers des mots et de la musique. Un voyage autour d’un monde connu et inconnu.

Mario Hoffman: Grace à son père, dès son plus jeune âge il se familiarise avec les accords, du célèbre guitariste, Django Reinhardt. Sa maman chante, et il l’accompagne souvent très jeune aux terrasses des cafés. Mario, c’est un artiste singulier, autodidacte. Aujourd’hui il se dit que le moment est venu de chanter dans la les langues de ses origines. C’est une véritable renaissance qui s’offre à lui.

Manouchka Meyer : Pendant son adolescence, Manouchka vivait dans un HLM en région parisienne. Souvent le soir quand elle promenait son chien, elle allez rendre visite aux gens du voyage, alors elle découvre autour de leur feu de camp, les premiers accords de musique tzigane.

"MANOUCHKA"

Label Plaza Mayor Company Ltd

Distribution Sergent Major Company Ltd

The Orchard - Sony Music

Cd Digital - Cd Physical

01 - Choun Man - 03:53

02 - Latcho drom - 03:47

03 - Pushka - 04:04

04 - Chpilo Gaiga - 07:16

05 - Diklo Weiss - 04:18

06 - Ethmol - 02:55

07 - Manouchka - 05:26

08 - N’im Mur Léva - 03:15

09 - Narta an trin dives - 03 :31

Compositeur : Mario Hoffman

Auteurs : Mario Hoffman, Pascale Meyer

Arrangeur : Mario Hoffman

Arrangeur du titre Manouchka : Igor Rover

Drums : Jean Phillipe Motte

Violon : Nadine Collon , Iréne Ficher

Violoncelle : Mathilde Sternat

Contrebasse : Jean Marc Dauvergne

Accordeon : Laurent Derache

Clarinette : Sylvain Hamel

Guitare : Mario Hoffman



Apple Music https://itunes.apple.com/album/id/1582914865

Spotify https://open.spotify.com/album/5goJoPQjacoT6KQPNYhh2g

YouTube

Manouchka https://youtu.be/soU6fXqS8X0

Puska https://youtu.be/UM6FL8S6Ne4



www.plazamayorcompany.com