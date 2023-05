musique







Anâssor en persan signifie, "les éléments". Ici sont réunis deux musiciens rôdés au jeu des musiques persanes. Sajad Kiani, jeune prodige des musiques d'Iran, arrivé en France en 2017. Il est lauréat de nombreux prix internationaux pour ses compositions et son jeu du setâr.



Julien Lahaye, musicien percussionniste spécialiste des percussions d'Iran, a le plaisir de collaborer avec des musiciens de renommée internationale dans différents répertoires.



Dans cet album "Palimpseste" le duo propose ici une conversation musicale et poétique. Une improvisation selon les codes de l’Art persan, comme une allégorie de ce que sont pour nous ces éléments qui nous composent, nous entourent et nous questionnent. Iquaî (science des rythmes) et Hâl (état de grâce), nourrissent ce parcours et nous emportent.



"À cet égard, improviser, c’est rendre compte de ses émotions à ce moment précis. Si nous acceptons que la musique est le narrateur d’émotions profondément humaines, nous pourrions dire que l’improvision est l’approche la plus précise de cet objectif. L’improvision est à la racine historique de la méthode d’enseignement de la musique iranienne. Les étudiants en musique iraniens avaient l’habitude d’écouter des morceaux de musique, de les jouer et de les mémoriser. Ils ne s’entraînaient pas à lire et à jouer des partitions. Par conséquent, à chaque représentation, ils ont eu l’occasion de recréer la pièce selon leurs propres sentiments et préférences.



On peut comparer l’improvisation à la poésie. Un poème qui est le résultat d’efforts minutieux ne peut jamais être égal à un poème qui découle directement de ses émotions profondes. Improviser, c’est sauter dans la rivière, le courant sauvage de vos émotions, sachant que vous

savez nager.



La musique traditionnelle iranienne est une rivière dans laquelle chaque pierre a été sculptée par des générations de musiciens improvisant sur la musique que leurs pères jouaient autrefois.



Pas de partitions. Émotions et souvenirs. Pour le public, un morceau de musique renouvelé à chaque représentation, profondément humain, une eau fraîche et claire pour étancher votre soif."

The Anâssor Project - Album “Palimpseste”

Iranian Improvisation music

Label Plaza Mayor Company Ltd

