musique







Retrouvailles sur un air de jazz…



L'album "Sombre" marque le retour du Trio de jazz EDS. Après une interruption de près de deux décennies, le pari était osé : enregistrer en quelques jours l'album des retrouvailles. L'alchimie fonctionne plus que jamais! Leur jeu a mûri et marie la liberté et la complicité acquises à travers une longue pratique de l'improvisation pure avec la limpidité des thèmes et des compositions... Le lyrisme et la fluidité du piano de Stéphane Sassi dialoguent avec la richesse atmosphérique et sonore de la batterie de Vincent Géraud, le tout porté par la pulsation sans faille, les respirations et la profondeur de la basse de Raphaël Commerçon.



Plus que l'obscurité, cet album explore une gamme de clairs-obscurs aux nuances variées... On s'y laisse emporter dans l'enchantement de mélodies chaloupées, d'ostinatos lancinants, ou de ballades apaisées qui éclairent les gris colorés de "Sombre", pour un voyage tout en douceur...



"Sombre"

EDS Trio

Label Plaza Mayor Company Ltd

Cd Digital, Cd Physical – Limited Edition

Track List

- 01 – Sombre

- 02 – Pharoa

- 03 – Ralliement

- 04 – Arrière-saison

- 05 – La sérénade de Richards

- 06 – Bill s Moods

- 07 – Styx

- 08 – Absolumente

- 09 – Ondée

