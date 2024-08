Quels futurs souhaitables ou possibles pour la future politique agricole européenne ?



Quel rôle de la France dans la souveraineté alimentaire, environnementale et industrielle de l’Europe? Quels fondements pour l'Europe agricole et alimentaire de demain? Quelles protections pour les agriculteurs et les consommateurs?

Comment transformer pour plus de valeurs écologique et économique?

Comment anticiper par la recherche et le renouvellement des générations?