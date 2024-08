pratique





Concentrés en grande partie à Marseille mais aussi à Paris puis à Lyon, les vols de BMW R1200 GS touchent principalement les nouveaux modèles.

La pratique de ces délits se fait souvent de jour, sur des machines bien protégées contre le vol et en pleine rue ! Dans une grande majorité des cas, les motos ne sont pas retrouvées (même celles équipées de puces de traçage…).

Au vu de l’ampleur du phénomène, il pourrait s’agir de "vols sur commande", efficacement menés par des bandes organisées …





Conseils aux propriétaires de ces machines



En premier lieu, accrochez votre machine à un point fixe. Elle sera plus difficile et moins discrète à voler, ce qui peut être dissuasif. Privilégiez les lieux de stationnement privés et / ou sécurisés. Et si vous n’en avez pas la possibilité, garez-vous dans des lieux passants.

Tous nos conseils pour vous protéger du vol : www.mutuelledesmotards.fr/conseils/stop-au-vol



*Source : La Mutuelle des Motards