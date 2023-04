pratique

La Binzy est la première poubelle avec une porte sur le devant pour pouvoir sortir le sac sans effort.

L'idée de la Binzy a germée en 2013. Tout a été pensé pour rendre cette corvée moins fastidieuse, grâce à des innovations importantes, qui ont nécessité 10 ans de recherche et développement, en plus de la porte qui est le principal atout du dispositif.





Couvercle à fermeture douce, fond creux,...



Mais aussi, 8 pinces sur le haut de la cuve permettent de tenir toute les tailles de sac poubelle et il est également possible de placer deux sacs pour faire le tri. La cuve quant à elle est évasée vers la porte afin d'éviter les frottements.

Contrairement au modèle de poubelle à porte connu dans les restaurants, avec la Binzy, pas besoin d'extirper le sac d'un seau. Une fois la porte ouverte, le sac sort sans lever les coudes, il n'y aucun obstacle.



Une fabrication durable



Fonctionnant sans électronique, sans connexion et sans pile, l'ensemble du dispositif est mécanique et donc durable. Par ailleurs, l'inox et les matières utilisées pour la fabrication de la Binzy sont 100% recyclables.

Enfin, pour assurer la production de la Binzy, l'inventeur Fabrice André a choisi le groupe Flackelmann, en raison de son engagement en faveur du respect des normes environnementales, qui garantit notamment le coût carbone neutre de cette invention française intégralement fabriquée en Europe.