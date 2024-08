pratique

Sécurité : 153 000 accidents par an en Europe à cause du sous-gonflage



Lorsqu’il est question de sous-gonflage de pneus, les chiffres officiels font état d’environ 153 000 accidents par an en Europe. En période estivale, ils sont le facteur principal dans près de 15 % des accidents mortels, notamment à cause de facteurs secondaires comme la surcharge et la chaleur. Il suffit d’un sous-gonflage de 0,5 bar par pneumatique pour engendrer un échauffement destructeur qui conduit généralement à l’éclatement.





90% des conducteurs ne vérifient leurs pneus que lorsqu'ils sont déjà devenus dangereux



Bien que la nécessité de procéder à des contrôles réguliers des pneus puisse sembler évidente, un nombre alarmant d’automobilistes ne vérifient pas leurs pneus que lorsqu'ils sont déjà devenus dangereux. S'ils effectuaient des vérifications, ce problème de sécurité évitable pourrait être corrigé.





Des impacts économiques et écologique importants



Un pneu mal gonflé gaspille du carburant inutilement. Il absorbe l'énergie de chaque tour de roue, au lieu de la transmettre à la route. Un sous gonflage de 20% entraîne une augmentation de carburant de 5% et de l'usure des pneus de plus de 15%. Ce qui représente près de 80 euros de carburant consommé en plus. Sans compter que vous devrez racheter des pneus plus souvent car ils s’abîment plus vite...









La plupart ignorent les avantages environnementaux



78% des sondés ne réalisent pas qu’une bonne pression des pneus permet de contribuer à sauvegarder l'environnement. Les pneumatiques correctement gonflés ont un impact positif sur l'environnement car ils permettent de libérer moins de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère via un meilleur rendement du carburant. Une réduction des émissions de CO2 contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.



Vérifier avant le Contrôle Technique



Le pneu est le seul élément du véhicule qui soit en contact direct avec la chaussée. À ce titre, il joue un rôle déterminant dans la sécurité, et est donc logiquement en toute première ligne lors du Contrôle Technique. Pour éviter toute surprise désagréable lors de ce fameux test, on peut s'y préparer en contrôlant soi-même certains aspects des pneumatiques et ainsi limiter le risque de contre-visite.





80% des conducteurs disent se déplacer quelque part pour aller vérifier la pression de leurs pneus



Les gonfleurs RING sont très compacts et se rangent très facilement dans un coffre de voiture. Il n'est plus nécessaire de rouler jusqu'au prochain point de gonflage de pneu ou dans une station-service par exemple. C'est d'autant plus pertinent que le contrôle et le gonflage des pneus doit se faire "à froid".



Très pratique pour vérifier la pression des pneus et faire un petit appoint en quelques secondes.

Large écran pour la lecture et sélection de la pression souhaitée

Programmable et fonction mémoire Permet de gonfler automatiquement et de s’arrêter une fois la pression désirée atteinte

Bouton Marche/Arrêt Pour une utilisation facile

Branchement sur prise allume-cigare 12V et rechargeable sur prise 220V pour le RETC6000

Éclairage LED





Audrey Masseillou, responsable marketing international commente "Grace à cette étude, nous avons décidé de mener une campagne de prévention et de sensibilisation à ce sujet. L’entretien des pneus étant essentiel pour les automobilistes, nous avons développé une solution aussi simple et rapide que possible."





Un site dédié à la sensibilisation

Le site dédié à l’opération propose aux automobilistes toutes les informations utiles sur les vérifications à réaliser soi‐même avant chaque long trajet et apporte les réponses à des questions essentielles telles que :

Comment contrôler un pneu ?

Quand faut‐il vérifier la pression ?

Quelles sont les conséquences d’un sous gonflage ?



Des affiches ainsi que de nombreux outils de communication sur les points de vente permettent d’informer les automobilistes sur les risques liés à une mauvaise pression des pneumatiques et entend inciter les automobilistes à vérifier plus régulièrement.

Disponible en plusieurs tailles et performances, RING propose donc plusieurs solutions selon le besoin de chacun.

Plus besoin de payer ce service qui est de moins en moins souvent gratuit dans les stations-services.

Toute la gamme RTC :

