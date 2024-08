pratique





Quand certains économisent en logeant chez l’habitant, les jwebers amortissent leurs frais de déplacement en voiture, en train ou en avion en transportant des objets pour des particuliers. Avec Jwebi, tout le monde est gagnant : les expéditeurs payent leurs envois moins chers et les voyageurs gagnent de l’argent.





Une solution d'échange économique et efficace

Depuis son lancement en 2014, des centaines de milliers de personnes ont utilisé Jwebi dans plus de 50 pays à travers le monde. Jwebi (prononcer Jouébi) met en relation des voyageurs qui ont de la place dans leur valise avec des particuliers qui souhaitent envoyer un courrier ou un colis à l’étranger, mais également se procurer un produit introuvable chez eux, tout en profitant de tarif très avantageux.





Une nouvelle façon d'envoyer et de recevoir des colis grâce à des voyageurs de confiance

Jwebi, qui associe site web et web app, propose un service à la fois innovant, fiable et très simple d'utilisation. Une fois inscrit sur le site www.jwebi.com, deux solutions s’offrent à l’utilisateur. S’il voyage, il peut enregistrer son trajet sur la plateforme pour rentabiliser son déplacement. Et s’il souhaite envoyer ou récupérer un colis/courrier à l’étranger, il a le choix entre contacter un voyageur ou publier une annonce.









Une fois en relation, l’expéditeur et le voyageur s'accordent sur la nature de l'échange via la messagerie instantanée Jwebi. Ils définissent ensemble les points de départ et d'arrivée du produit, les diverses modalités concernant le bonus (le prix) etc.

La sécurisation de la plateforme est renforcée par la vérification des profils des utilisateurs (email, téléphone, comptes sur les réseaux sociaux, etc.), lesquels doivent également laisser des commentaires et noter les autres Jwebers. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir le jweber de leur choix en fonction des éléments vérifiés et des commentaires reçus.

Les paiements sont sécurisés puisque le bonus versé par l’expéditeur est bloqué sur un compte séquestre et n’est reversé au voyageur que lorsque la transaction est faite.

De plus, tous les colis envoyés via www.jwebi.com sont assurés par la MAIF dans la limite de 2000€.





