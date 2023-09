pratique

Renoncer au renoncement

Créer un business en ligne, générer des revenus passifs à travers l’affiliation, prospérer en tant qu'influenceur ou encore exercer un métier en tant que Community manager et spécialiste SEO sont autant d’opportunités sur le web que beaucoup de personnes souhaitent saisir, mais, par manque de connaissances et de savoir technique ainsi que d’accompagnement, se voient contraints de renoncer.



Pour le public débutant afin de concrétiser ses aspirations.

LeClanWeb a été lancé dans l’objectif d’accompagner ce public débutant afin de concrétiser ses aspirations.

A travers des formations d'ores et déjà disponibles, et un catalogue voué à s'enrichir progressivement afin d'englober tous les métiers du web qui peuvent être exercés entièrement en ligne, les apprenants pourront suivre des cours à leur rythme et acquérir de nouveaux savoir.



Un exemple d’introduction au cours de devenir webpreneur : https://leclanweb.fr/courses/devenir-webpreneur-se-lancer-dans-lentrepreneuriat-digital/lessons/1-introduction/

LeClanWeb.fr en quelques points

Formations de niche : Les parcours sont conçus dans les métiers et les domaines du web qui peuvent être exercés en tant que digital nomades, donc de n'importe où dans le monde.

Pour les novices du digital et les aspirants aux revenis passifs

novices du digital : ceux intrigués par le potentiel du web, mais qui ne savent pas par où commencer. Ils apprendront les bases du numérique, des médias sociaux au référencement en passant par la gestion de sites web, tout en se familiarisant avec le jargon technique actuel.

Fonctionnement



1. Aller sur leclanweb.fr

2. Choisir une formation

3. Cliquer « Acheter Maintenant »

4. Entrer son adresse électronique et payer par carte bancaire ou Paypal

5. L’étudiant reçoit un lien pour activer son compte et accéder au parcours choisi

Politique tarifaire



Certaines formations gratuites (ex : le réréncement naturel pour un site wordpress)

Les autre à partir de 100 €



Citation du Fondateur

"Notre plateforme vise à démocratiser les connaissances nécessaires pour réussir en ligne. Que ce soit pour réaliser une reconversion professionnelle ou pour générer des revenus passifs, nous croyons en l'autonomisation à travers l'éducation. Avec LeClanWeb, nous avons créé un plateforme où les rêves d’exercer un métier 100% en ligne peuvent devenir réalité", déclare K.lanjeri, Fondateur de LeClanWeb.

À propos de "LeClanWeb"



Le ClanWeb est une plateforme de formation en ligne axée sur l'autonomisation des individus pour réussir en ligne. Avec une gamme de cours allant du web entrepreneuriat à l'influence digitale et à la gestion de communauté en ligne, "LeClanWeb" vise à fournir des compétences pratiques pour les aspirants du monde numérique.

Contact Presse



Mme. Lydie Lanjeri

contact@leclanweb.fr