pratique





Fini le parasol, place à la voile d’ombrage



Les voiles d’ombrage "Leaf for life" sont une invention française brevetée et constituent une évolution majeure dans le domaine des parasols de plage ou à caractère nomade.



Après avoir fait le constat que les parasols traditionnels n’avaient pas évolué depuis plus de 70 ans, Xavier Aubry et Cyrille Jourdain, les co-inventeurs des parasols "Leaf" et co-fondateurs de la startup française "Leaf for life", ont imaginé une solution innovante pour apporter à leurs utilisateurs qualité, confort, sécurité et protection.



C’est à la suite d’un test commercial grandeur nature, réussi à l’été 2016, que les deux entrepreneurs sont heureux d’annoncer le lancement officiel de leur produit pour la saison 2017 en France, en Europe et aux USA.





Une voile d’ombrage qui ne s’envole plus



Grâce à son design en forme de feuille et son pied excentré, la voile d’ombrage "Leaf for life" utilise le vent à son avantage. Sa forme aérodynamique et son principe de voile libre l’empêchent d’être aspirée comme le sont les parasols traditionnels. La voile d’ombrage reste ancrée parfaitement et ne s’envole plus. Même en cas de vent violent, elle ne constitue plus un danger, ni pour soi, ni les autres.





Sécurité et confort pour toute la famille



Tout le design de la voile a été repensé pour supprimer les angles vifs au profit de bords arrondis sur tout le contour. Les enfants peuvent donc jouer librement et sans risque autour des voiles d’ombrage "Leaf for life". Sous la voile, une protection anti-UV renforcée met petits et grands à l’abri des agressions du soleil.



Le pied excentré permet de disposer d’un espace d’ombrage optimum. Terminé également l’effet de cloche de chaleur puisque le design de la voile permet une libre circulation de l’air.





Une voile d’ombrage qui peut produire de l’énergie



Afin d’utiliser aussi les avantages du soleil, "Leaf for life" a développé un panneau solaire puissant qui peut être utilisé de manière indifférente sur la voile ou sur le sac de transport. Grâce à l’énergie produite, il est possible de recharger son téléphone partout en à peine une heure par grand beau temps. Il est possible d’acheter les voiles d’ombrage avec ou sans panneau solaire. Toutes les voiles et les sacs "Leaf for life" sont déjà équipés pour recevoir cet accessoire, très utile pour les routards ou les accros aux technologies.





A utiliser partout et par tous



Grâce à son système de pliage breveté et son sac de transport muni de poches de rangement permettant d'y loger les affaires de plages, la voile d’ombrage "Leaf for life" peut être emportée à vélo ou en randonnée et utilisée à la plage, au bord d’un lac ou d’une rivière ou même dans son jardin, sur sa terrasse ou au bord de sa piscine. Très polyvalente, elle peut être repliée en quelques secondes puis rangée facilement dans son sac.



Actuellement distribuée en exclusivité web sur www.leaforlife.com, Leaf for life recherche des partenaires pour la distribution de ses voiles d’ombrage en France et à l’international.

A propos de "Leaf for life"



Leaf for life est une société fondée en 2015 dans le Sud de la France par deux entrepreneurs français. Elle est à l'origine d'une invention, brevetée à l'échelle mondiale, qui représente une innovation majeure dans le domaine des solutions d'ombrage nomades et de voyage : un parasol qui ne s'envole plus et qui peut également produire de l'énergie : la "Leaf" (traduire "feuille" en français).



La société commercialise ses produits sur son site internet et a déjà su séduire des utilisateurs en Europe, aux Etats-Unis et au moyen-orient. Par ailleurs, Leaf for life connaît actuellement un développement rapide et recherche des partenaires en France et à l'international pour renforcer et élargir la distribution de ses produits.





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici





Plus d'informations :

Site : www.leaforlife.com

Facebook : www.facebook.com/leaffolife.fr