pratique



Choc, écran brisé, eau renversée sur l’appareil… : parmi l’ensemble des biens matériels, le téléphone mobile enregistre le taux de sinistralité le plus important, avant même l’automobile. Et pour cause, il est l’appareil le plus utilisé de la vie courante, avec une durée de lecture moyenne de 4 heures par jour et 140 à 200 manipulations quotidiennes. Pourtant, face à ces petits accidents de la vie quotidienne, la plupart des assurances n’offrent que des garanties limitées, comportant de nombreuses exclusions.





Une couverture tous risques



Implanté depuis près de 20 ans en France, Meilleure Garantie a donc développé une solution unique, garantissant une couverture tous risques. Vols, casse, panne de batterie, oxydation, dégâts électroniques… : son offre, plus large que celle des assurances proposées par les opérateurs ou revendeurs de téléphonie, sécurise le mobile contre tous les incidents du quotidien, à des prix très compétitifs.





Une offre nomade, couvrant jusqu’à trois appareils



Pour estimer le coût de son assurance mobile, rien de plus simple. Il suffit de saisir en ligne le prix d’achat de son appareil. Une estimation du prix de l’assurance est alors immédiatement réalisée. Grâce à la formule Nomade, il est possible d’assurer jusqu’à trois appareils nomades (téléphones, tablettes ou ordinateurs) pour le prix d’une seule, dans la limite de 2 téléphones, smartphones ou GSM. La formule permet de prendre en charge jusqu’à trois sinistres par an, plafonnés au montant de l’appareil le plus cher.



"Meilleure Garantie a pour but d’innover en matière de garantie et de coût tarifaire, afin de satisfaire l’ensemble des consommateurs. Cette formule répond aux besoins actuels, chaque foyer étant aujourd’hui muni au minimum de deux téléphones mobiles, d’une tablette ou d’un ordinateur portable", explique Marc Roger, correspondant de Meilleure Garantie.





L’assureur leader de l’assurance mobile en Europe du Nord



Précurseur en France, Meilleure Garantie lance aujourd’hui son offre sur le marché belge, mais aussi au Luxembourg. Et pour séduire les consommateurs du plat pays, il dispose de sérieux atouts, comme la garantie des remboursements par le N°1 de l’assurance en Europe du Nord, la compagnie allemande Wert-Garanti, qui gère plus de 10 millions d’assurés.



"Avec une population d’à peine 11,5 millions d’habitants, peu d’assureurs se positionnent sur le marché belge en garantie tout risque., Pour les consommateurs belges, le lancement de l’offre de Meilleure Garantie constitue donc une véritable opportunité", précise Franck Berriot.





Un taux de satisfaction de 4,5/5, certifié par "Avis vérifiés"



Bénéficiant du taux d’acceptation du sinistre le plus fort du marché, Meilleure Garantie s’engage à une prise en charge exemplaire de chaque sinistre, une qualité de service qui lui permet d’obtenir la note de 4,5/ 5 auprès des clients, ainsi que des centaines de messages de satisfaction. Dans un esprit d’éthique et de transparence, les avis sont consultables sur le site, et certifiés par la société externe agréée "Avis vérifiés".

A propos de Meilleure Garantie



Fort de 20 années d’expériences dans l’assurance affinitaire, et plus précisément, l’assurance de GSM et autre appareils mobiles, Meilleure Garantie s’appuie sur un savoir-faire stratégique et un centre de gestion composé de plus de 130 collaborateurs. Depuis 2000, il fait figure de précurseur dans le secteur de l’assurance mobile grâce à des solutions proposant les garanties les plus exhaustives, à destination des particuliers et des entreprises.



https://assurance-telephone-mobile.be