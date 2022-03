pratique

Une première en France

Téléconsultationjuridique.fr est une plate-forme dédiée à 100% aux téléconsultations d'avocats. Si quelques avocats proposaient des téléconsultations par téléphone ou par mail en complément de rendez-vous cabinet, il n'existait pas, jusqu'ici, de plateforme uniquement consacrée à la prise en charge des dossiers à distance.



Compétente sur toutes les matières du droit, Téléconsultationjuridique.fr ne nécessite aucun téléchargement, ni inscription, ni manipulation complexe.





Faire face au "déserts juridiques"



Le but, permettre au plus grand nombre de pouvoir avoir accès au droit, y compris ceux des Français qui se trouvent dans des zones de "désert juridique" et sont dans l'impossibilité de trouver un cabinet d'avocat dans leur ville où leur village.

Ce site propose ainsi d’obtenir sous 48h en moyenne une consultation juridique à distance et en vidéo, réalisée dans le respect de la confidentialité conformément aux règles déontologiques de la profession d'avocat.

A propos de maître Yves Toledano



Docteur en droit et avocat au barreau de Paris depuis 1998, maître Yves Toledano est un avocat médiatique. Chroniqueur et intervenant sur C8 ("William à midi", "Touche pas à mon poste") il a également fondé Radio Divorce et produit plusieurs programmes juridiques pour la télévision.

Plus d'informations : www.teleconsultationsjuridiques.fr



