10 giugno alle 10:06: Minuto Internazionale degli Odori

Un evento partecipativo organizzato dalla Francia

Valorizzare un senso troppo spesso trascurato

Per la seconda edizione del Minuto Internazionale degli Odori, Atmo Normandie (Osservatorio della Qualità dell'Aria in Normandia) invita il pubblico a prendersi un minuto per riconnettersi con il proprio olfatto. Raramente sottolineato, l'olfatto è tuttavia un senso essenziale: influenza la memoria e le emozioni ed è uno strumento fondamentale per comprendere il mondo esterno.

Attraverso questa iniziativa, Atmo Normandie si propone di sensibilizzare il grande pubblico sull'importanza dell'olfatto e sul suo ruolo centrale nel nostro rapporto con l'ambiente e la nostra salute.

come partecipare?

"Respira, Senti, Scrivi" 10 giugno alle 10:06 Per partecipare a questo evento, aperto a tutti, in Francia e all'estero, è sufficiente: 1. Uscite e prendetevi un minuto per annusare ciò che vi circonda.

2. Annotate le vostre impressioni su una lavagna Bristol (10x15 cm) o su carta semplice: odore, sensazione, ricordo, emozione, ecc.

3. Scrivete sul retro il vostro nome, l'età e il luogo in cui l'odore è stato percepito.

4. Inviate la cartolina a: Atmo Normandie, 3 Place de la Pomme d’Or, 76000 Rouen, France Le cartoline ricevute formeranno una collezione di impressioni olfattive, che sarà esposta al Museo di Belle Arti di Rouen.

Un'esperienza sensoriale e poetica

Patrocinata dallo scrittore Mathieu Simonet, questa iniziativa è soprattutto un esercizio di scrittura sensibile, che coinvolge sia l'emozione che l'immaginazione. Ognuno è libero di condividere le proprie impressioni nella forma che ritiene più opportuna.

"Quando Atmo Normandie mi ha contattato, sono rimasto subito affascinato da questo mondo degli odori, di cui sapevo poco. Scrivere di un odore è un po' come scrivere dei propri sogni. È molto difficile scrivere dei propri sogni perché bisogna ricordarli; è come se li avessi sulla punta della lingua. È molto romantico", afferma Mathieu Simonet.

Sensibilizzare l'opinione pubblica sui disturbi olfattivi

Circa il 10% della popolazione soffre di disturbi olfattivi, di cui il 5% soffre di anosmia (perdita totale dell'olfatto).

Questa edizione del 2025 è un'opportunità per Atmo Normandie di sostenere l'associazione Anosmie.org, che si batte per l'implementazione di un test olfattivo per i bambini. Una diagnosi precoce consentirebbe un supporto migliore e migliorerebbe la qualità della vita delle persone affette da anosmia. Ogni anno, la Giornata Mondiale dell'Anosmia, che si celebra il 27 febbraio, serve a ricordare che si tratta di una vera e propria disabilità.

Uno sguardo all'edizione 2024

Dopo la prima edizione dell'International Minute of Smells, 1.211 impressioni provenienti da 10 paesi, tra cui Francia, ma anche Suriname, Togo, Canada e Giordania, sono state inviate ad Atmo Normandie.

Sono state oggetto di una mostra a Rouen (Francia), che nel frattempo è diventata itinerante.

Esempi dall'edizione 2024

Informazioni su Atmo Normandie

Atmo Normandie è l'associazione riconosciuta dallo Stato per monitorare, informare e supportare gli stakeholder in Normandia in materia di qualità dell'aria.

La missione di Atmo Normandie è anche quella di tenere conto della percezione olfattiva dei suoi concittadini, grazie ai residenti formati al "Linguaggio del Naso®".

Atmo Normandie è membro della Federazione Atmo France.

Contatto

Christelle Bellanger - Communication manager

+33 6 89 33 91 91

christelle.bellanger@atmonormandie.fr

