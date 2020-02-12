24 | Pressemitteilung
Lebensmittel für die Ukraine
London, UK – Mittwoch, 11. Februar 2025
Humanitäre Hilfe für die Ukraine – ReadyWise liefert Notfallnahrung an KOLO Nordic
Während Temperaturen unter dem Gefrierpunkt die Ukraine erfassen und die Energieinfrastruktur weiterhin unter enormem Druck steht, ist der Zugang zu warmen, nahrhaften Mahlzeiten zu einer wachsenden humanitären Notlage geworden.
ReadyWise UK reagiert darauf mit einer Ausweitung seiner Unterstützung für die Winter-Hilfseinsätze von KOLO Nordic an vorderster Front und liefert tausende zusätzliche gefriergetrocknete Notfallmahlzeiten an besonders gefährdete Gemeinden, die vom anhaltenden Konflikt betroffen sind.
Da viele Familien mit langanhaltenden Stromausfällen, zerstörten Häusern und eingeschränktem Zugang zu frischen Lebensmitteln konfrontiert sind, erweisen sich verlässliche Mahlzeiten mit langer Haltbarkeit als überlebenswichtig während der harten Wintermonate.
KOLO Nordic — eine zu 100 % ehrenamtlich geführte dänische Hilfsorganisation — hat inzwischen über 260 Tonnen Hilfsgüter in mehr als 120 humanitären Konvois geliefert, darunter Krankenwagen, mobile Küchen, medizinische Ausrüstung, Winterausstattung und Lebensmittel direkt an bedürftige Gemeinden.
Der Winter in der Ukraine ist nicht nur kalt — er ist lebensbedrohlich“, sagte Kristine Foss, Mitgründerin von KOLO Nordic. „Ohne stabile Strom- und Wärmeversorgung sind Familien stark auf Notfall-Lebensmittelhilfe angewiesen. Die Mahlzeiten von ReadyWise ermöglichen es uns, Wärme, Ernährung und Würde bereitzustellen, wenn Menschen sie am dringendsten benötigen.“
Die gefriergetrockneten Mahlzeiten von ReadyWise — mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren und schneller Zubereitung mit heißem Wasser — sind speziell für Krisenumgebungen konzipiert, in denen Lieferketten unterbrochen sind und Kochmöglichkeiten eingeschränkt zur Verfügung stehen.
„Lebensmittelsicherheit wird in winterlichen Konfliktzonen zu einem kritischen Faktor“, sagte Kim Berknov, Director & VP EMEA bei ReadyWise UK. „Wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, zählt jede warme Mahlzeit. Durch das beeindruckende Netzwerk freiwilliger Helfer von KOLO Nordic stellen wir sicher, dass Notfallernährung Familien unter den härtesten vorstellbaren Bedingungen erreicht.“
Dieser Wintereinsatz ist Teil eines umfassenderen humanitären Engagements von ReadyWise UK zur Unterstützung von krisenbetroffenen Bevölkerungsgruppen in ganz Europa und darüber hinaus.
Über ReadyWise UK
ReadyWise mit Hauptsitz in London, UK, und Salt Lake City, Utah, ist ein führender Hersteller von gefriergetrockneten Notfall-Lebensmitteln mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung hochwertiger, praktischer und nahrhafter Lösungen für Privatpersonen, Unternehmen, Institutionen und NGOs verschrieben, die mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert sind. Mehr erfahren unter https://readywise.co.uk
Über KOLO Nordic
KOLO Nordic ist eine dänische humanitäre NGO, die vollständig von Freiwilligen betrieben wird. Seit 2022 leistet KOLO Nordic der Ukraine entscheidende Unterstützung — darunter Fahrzeuge, Feldkrankenhäuser, Hilfslieferungen — und passt ihre Hilfe kontinuierlich an sich verändernde Bedürfnisse auf Grundlage direkter lokaler Rückmeldungen an. Das ehrenamtliche Modell stellt sicher, dass sämtliche Mittel denjenigen zugutekommen, die sie am dringendsten benötigen. Mehr erfahren unter https://kolonordic.dk
