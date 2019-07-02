entreprises

Cees de Jong heeft een passie voor gezondheid (1988, afgestudeerd als arts aan de universiteit van Rotterdam) en management (1989, MBA Rotterdam). Gedurende zijn loopbaan gebruikte hij zijn kennis uit beide domeinen om een uitzonderlijke carrière uit te bouwen, en dit resulteerde ondermeer in belangrijke leidinggevende functies bij verschillende grote, internationale bedrijven.



De afgelopen vijf jaar was de heer de Jong de CEO van Chr. Hansen, en onder zijn leiderschap groeide dit paradepaardje van de Deense economie uit tot een bedrijf van wereldfaam. Chr. Hansen is gespecialiseerd in de ontwikkeling en produktie van innovatieve oplossingen voor de voedingsmiddelen, life-sciences, en agro industrieën.



Chr. Hansen heeft meer dan 3500 medewerkers in meer dan 30 landen in dienst en het bedrijf kende sinds 2014 elk jaar een groei van meer dan 10% per jaar. Momenteel wil de heer de Jong zijn carrière vooral voortzetten in een ondersteunende en adviserende rol voor verschillende innovatieve bedrijven.

"De heer de Jong heeft ruime internationale ervaring in de farma en voedingssector. Hij geeft dan ook een unieke toegevoegde waarde aan onze Raad van Commissarissen. Zijn benoeming is een sterk signaal nadat investeerders de laatste 18 maanden 22 miljoen euro aan middelen aan A-Mansia toezegden. We hebben deze expertise nodig, vooral omdat we in 2021 een nieuw voedingssupplement op basis van microbioom op de markt willen brengen", zegt Jean-Christophe Malrieu, CEO van A-Mansia Biotech.

"Cees de Jong heeft onmiddellijk positief geantwoord op onze uitnodiging om deel uit te maken van de Raad van Commissarissen van A-Mansia. Zijn unieke ervaring en persoonlijkheid zullen de ontwikkeling van deze jonge en veelbelovende Belgisch-Nederlandse co-spin-off een boost geven", verduidelijkt Philippe Durieux, uittredend voorzitter van A-Mansia en CEO van VIVES, het universitaire investeringsfonds dat de start-up sinds zijn beginjaren ondersteunt.

"Het is een uitdaging om te kunnen bijdragen aan deze fase van de ontwikkeling van het bedrijf. Innovaties zullen worden vertaald in concrete produkten die al binnenkort beschikbaar zijn voor het grote publiek. Het is een bijzonder motiverende doelstelling om een voedingssupplement te kunnen ontwikkelen dat bepaalde risicofactoren rond obesitas kan voorkomen", verklaart Cees de Jong, nieuwe voorzitter van A-Mansia Biotech.





Over A-Mansia Biotech

A-Mansia Biotech werd opgericht in 2016 en is een Belgisch-Nederlandse co-spin-off die actief is in de sector van het microbioom. Het bedrijf bouwt voort op de ontdekkingen van wetenschappers en oprichters professor Willem M de Vos, van de Wageningen University, Nederland, en professor Patrice D Cani, van de UCLouvain, België. A-Mansia Biotech ontwikkelt gezondheidsproducten gebaseerd op de unieke eigenschappen van de bacterie Akkermansia muciniphila. Het bedrijf slaagde er in 2018 in om 22 miljoen euro aan financiering binnen te halen. Dat deed het via het Nederlandse fonds Innovation Industries, het Franse fonds Seventure Partners en het Fonds Vives II, SRIW Life Sciences, Nivelinvest, m. Pierre Drion en m. Olivier Van der Rest. Dat kapitaal werd aangevuld met een subsidie van 4 miljoen euro van het Waalse Gewest.



