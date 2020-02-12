Polen stärkt die Notfallvorsorge: ReadyWise UK geht Partnerschaft mit ABC Koncept ein

entreprises

London, UK / Warsaw, Poland

Polen, das an Belarus und die Ukraine grenzt, ist erhöhten Risiken ausgesetzt, die die Bedeutung einer Notfallvorsorge in vorderster Linie unterstreichen. Diese Zusammenarbeit spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, Vorsorge zugänglich und zuverlässig zu machen. ReadyWise bietet eine breite Palette wohlschmeckender Notfallnahrungsmittel mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren – und sorgt so für Sicherheit und Gelassenheit in unsicheren Zeiten.

ABC Koncept bewirbt und vertreibt ReadyWise-Produkte aktiv über seine dedizierte E-Commerce-Plattform www.megazapas.pl und ein landesweites Händlernetzwerk. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit Schrony Sp. z o.o. (www.schronpubliczny.pl) zusammen, um Nahrungsmittelvorsorge mit physischen Schutzlösungen zu verbinden.

„Die Lebensmittelvorsorge ist in Polen zu einer dringenden Priorität geworden“, sagte Marian Zielinski, Geschäftsführer von ABC Koncept Sp. z o.o. „Jüngste Ereignisse haben die Bedeutung der Bereitschaft für Familien, Unternehmen und Institutionen hervorgehoben. Durch die Partnerschaft mit ReadyWise können wir langfristige Lebensmittel­lösungen liefern, die Sicherheit und Vertrauen bieten.“

„Polen ist sich zunehmend der Notwendigkeit der Vorsorge bewusst“, fügte Kim Berknov, Direktor von ReadyWise UK, hinzu. „Diese Partnerschaft stellt sicher, dass polnische Haushalte und Organisationen Zugang zu zuverlässigen Notfall­lebensmitteln haben. Vorsorge ist nicht nur praktisch – sie ist eine verantwortungsbewusste Lebensweise.“

Da die zivile Bereitschaft 2025 zu einer entscheidenden Priorität wird, verpflichten sich ReadyWise und ABC Koncept, den Menschen zu helfen, stets einen Schritt voraus zu sein.

Weitere Informationen finden Sie unter readywise.co.uk und megazapas.pl.

Media Contacts

Kim Berknov,

info@readywise.co.uk

Marian Zielinski

info@abckoncept.pl

Über ReadyWise

ReadyWise ist ein weltweit führender Anbieter von Notfall­lebensmittel­lösungen mit Standorten in Salt Lake City und London. Wir produzieren hochwertige, schmackhafte gefriergetrocknete Mahlzeiten mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren – ideal für den täglichen Gebrauch, Outdoor-Abenteuer und die Notfallvorsorge. Erfahren Sie mehr unter readywise.co.uk.

Über ABC Koncept Sp. z o.o.

ABC Koncept ist ein in Polen ansässiges Unternehmen, das sich der Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Haushalten, Unternehmen, Institutionen und NGOs widmet. Unsere Mission ist es, Vorsorge für alle zugänglich zu machen. Erfahren Sie mehr unter megazapas.pl.