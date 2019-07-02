entreprises



Die gefriergetrockneten Mahlzeiten von ReadyWise - mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren - bieten verlässliche, einfach zuzubereitende Optionen für Notfälle, Outdoor-Abenteuer und den täglichen Gebrauch.

„Die Vorbereitung auf Notfälle mit Lebensmitteln ist kein Luxus mehr - sie ist eine Notwendigkeit“, sagte Kim Berknov, Direktor & VP EMEA bei ReadyWise UK. „Über Amazon können Millionen europäischer Haushalte jetzt hochwertige, langlebige Lebensmittelvorräte mit nur wenigen Klicks sichern. Diese Partnerschaft geht über Lebensmittel hinaus - es geht um Resilienz. Vorsorge ist die neue Versicherung für unsichere Zeiten.“





Warum das jetzt wichtig ist

Geopolitische Instabilität und fragile Lieferketten bedrohen weiterhin die Lebensmittelverfügbarkeit.

Extreme Wetterereignisse - von Überschwemmungen bis hin zu Waldbränden - werden häufiger und störender.

Das öffentliche Bewusstsein für Notfallvorsorge wächst in ganz Europa rasant.

Gemeinsam machen ReadyWise und Amazon die Vorsorge für jeden Haushalt, jedes Unternehmen und jede Institution zugänglich - mit skalierbaren Lösungen zur Ernährungssicherheit für Krisen und den Alltag.





Verfügbarkeit



ReadyWise-Produkte sind jetzt erhältlich über:

Über ReadyWise UK



ReadyWise ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Notfall- und Langzeitlagerung von Lebensmitteln mit Standorten in Salt Lake City und London. Die gefriergetrockneten Mahlzeiten sind für die Notfallvorsorge, Freizeitaktivitäten im Freien und den täglichen Gebrauch konzipiert – mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren.



Mehr erfahren unter www.readywise.co.uk.





Über Amazon Frankreich & Deutschland



Amazon Frankreich und Amazon Deutschland sind Teil des europäischen Netzwerks von Amazon und bedienen Millionen von Kunden auf dem gesamten Kontinent mit einer breiten Palette an Produkten zur Notfallvorsorge, für Outdoor-Aktivitäten und zum Überleben - einschließlich der Langzeit-Lebensmittellösungen von ReadyWise.



Mehr erfahren unter Amazon.de: ReadyWise und Amazon.fr: ReadyWise.



