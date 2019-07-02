24 | Communiqué de presse
ReadyWise UK arbeitet mit Amazon Frankreich und Amazon Deutschland zusammen, um einen schnellen und bequemen Zugang zu Notvorräten an Lebensmitteln in der gesamten EU zu ermöglichen
Published on 14/10/2025 à 16:05
Dies stellt einen bedeutenden Wandel in Europas Ansatz zum Katastrophenschutz dar - die Bürger sollen mehr Verantwortung für ihre eigene Ernährungssicherheit und Resilienz übernehmen.
Um der steigenden Nachfrage nach zuverlässigen Vorsorgelösungen gerecht zu werden, hat sich ReadyWise UK mit Amazon Frankreich und Amazon Deutschland zusammengeschlossen, um einen schnellen und bequemen Zugang zu langfristigen Notfall-Lebensmittelvorräten in der gesamten EU zu ermöglichen.
Die gefriergetrockneten Mahlzeiten von ReadyWise - mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren - bieten verlässliche, einfach zuzubereitende Optionen für Notfälle, Outdoor-Abenteuer und den täglichen Gebrauch.
„Die Vorbereitung auf Notfälle mit Lebensmitteln ist kein Luxus mehr - sie ist eine Notwendigkeit“, sagte Kim Berknov, Direktor & VP EMEA bei ReadyWise UK. „Über Amazon können Millionen europäischer Haushalte jetzt hochwertige, langlebige Lebensmittelvorräte mit nur wenigen Klicks sichern. Diese Partnerschaft geht über Lebensmittel hinaus - es geht um Resilienz. Vorsorge ist die neue Versicherung für unsichere Zeiten.“
Warum das jetzt wichtig ist
- Geopolitische Instabilität und fragile Lieferketten bedrohen weiterhin die Lebensmittelverfügbarkeit.
- Extreme Wetterereignisse - von Überschwemmungen bis hin zu Waldbränden - werden häufiger und störender.
- Das öffentliche Bewusstsein für Notfallvorsorge wächst in ganz Europa rasant.
Gemeinsam machen ReadyWise und Amazon die Vorsorge für jeden Haushalt, jedes Unternehmen und jede Institution zugänglich - mit skalierbaren Lösungen zur Ernährungssicherheit für Krisen und den Alltag.
Verfügbarkeit
ReadyWise-Produkte sind jetzt erhältlich über:
- ReadyWise: www.readywise.de und www.readywise.fr
- Amazon: www.amazon.de und www.amazon.f
Über ReadyWise UK
ReadyWise ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Notfall- und Langzeitlagerung von Lebensmitteln mit Standorten in Salt Lake City und London. Die gefriergetrockneten Mahlzeiten sind für die Notfallvorsorge, Freizeitaktivitäten im Freien und den täglichen Gebrauch konzipiert – mit einer Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren.
Mehr erfahren unter www.readywise.co.uk.
Über Amazon Frankreich & Deutschland
Amazon Frankreich und Amazon Deutschland sind Teil des europäischen Netzwerks von Amazon und bedienen Millionen von Kunden auf dem gesamten Kontinent mit einer breiten Palette an Produkten zur Notfallvorsorge, für Outdoor-Aktivitäten und zum Überleben - einschließlich der Langzeit-Lebensmittellösungen von ReadyWise.
Mehr erfahren unter Amazon.de: ReadyWise und Amazon.fr: ReadyWise.
Communiqué publié par Berknov Kim
Published on 14/10/2025 à 16:05 sur 24presse.com
Berknov Kim
ReadyWise
www.readywise.co.uk
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Berknov Kim
ReadyWise
Website
www.readywise.co.uk
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "entreprises"
ADVANS Group poursuit son engagement auprès des écoles...Publié le 15/10/2025 à 14:04 ReadyWise UK arbeitet mit Amazon Frankreich und Amazon D...Publié le 14/10/2025 à 16:05 ReadyWise UK has partnered with Amazon France and Amazon...Publié le 14/10/2025 à 16:00 ReadyWise UK s’associe à Amazon France et Amazon Alle...Publié le 14/10/2025 à 15:48 Probat Monaco rachète Volpi Bâtiment et renforce sa pr...Publié le 03/10/2025 à 13:35 Musiwars et Evidency s’associent pour renforcer la pro...Publié le 02/10/2025 à 11:24 ReadyWise UK und Allprepare B.V. schließen Partnerschaf...Publié le 30/09/2025 à 15:02 ReadyWise UK and Allprepare B.V. Partner to Boost Emerge...Publié le 30/09/2025 à 15:02 ReadyWise UK et Allprepare B.V. s'associent pour renforc...Publié le 30/09/2025 à 14:55 Thomas Gruyer nommé responsable de Business Unit chez A...Publié le 25/09/2025 à 09:49