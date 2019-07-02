 27412tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

print
entreprises

ReadyWise UK und Allprepare B.V. schließen Partnerschaft zur Förderung der Notfallvorsorge mit Lebensmitteln in Europa

Published on 30/09/2025 à 15:02

EU fordert Bürger auf, Vorräte anzulegen angesichts zunehmender globaler Instabilität.

ReadyWise UK und Allprepare B.V. schließen Partnerschaft zur Förderung der Notfallvorsorge mit Lebensmitteln in Europ.


London, UK - Als Reaktion auf zunehmende geopolitische Spannungen, Klimastörungen, Cyberbedrohungen und Gesundheitsrisiken hat die Europäische Union ihre 450 Millionen Bürger aufgefordert, Lebensmittel, Wasser und andere lebenswichtige Güter für mindestens 72 Stunden zu lagern.

Dieser Aufruf zum Handeln spiegelt einen umfassenderen Wandel in der Sicherheitsstrategie der EU wider, nachdem die USA Europa aufgefordert haben, mehr Verantwortung für die eigene Verteidigung zu übernehmen.

Um der steigenden Nachfrage nach ziviler Vorsorge gerecht zu werden, hat ReadyWise UK eine strategische Partnerschaft mit Allprepare B.V. bekannt gegeben, dem führenden Anbieter für Notfallvorsorge in den Niederlanden. Gemeinsam werden sie langfristige Notfall-Lebensmittelvorräte an Haushalte, Unternehmen, Institutionen und NGOs in Benelux, Frankreich und Deutschland liefern.

Die gefriergetrockneten Mahlzeiten von ReadyWise haben eine Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren und bieten damit eine zuverlässige Lösung für Notfälle und Outdoor-Aktivitäten.

„Notfallvorsorge mit Lebensmitteln ist kein Nischenthema mehr - sie ist essenziell“, sagte Rik Roorda, Geschäftsführer von Allprepare B.V. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und Familien sowie Organisationen zuverlässige, lang haltbare und schmackhafte Lebensmittel anzubieten.“

„Es geht um mehr als nur Lebensmittel - es geht um Resilienz“, ergänzte Kim Berknov, Direktor & VP EMEA bei ReadyWise UK. „Wir befähigen Menschen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Die Vorsorge mit Lebensmitteln ist zur neuen Versicherung für unsichere Zeiten geworden.“

Warum das jetzt wichtig ist

Geopolitische Instabilität und Schwächen in den Lieferketten gefährden weiterhin die Ernährungssicherheit. Extreme Wetterereignisse - darunter Überschwemmungen, Waldbrände und Stromausfälle - treten immer häufiger und intensiver auf. Das öffentliche Bewusstsein für Notfallvorsorge nimmt in ganz Europa zu.

ReadyWise und Allprepare reagieren mit skalierbaren und zugänglichen Lösungen, die sowohl die Notfallvorsorge als auch das tägliche Leben im Freien unterstützen.


Verfügbarkeit

Produkte sind jetzt erhältlich über:

Über ReadyWise UK

ReadyWise ist ein weltweit führender Anbieter von Notfall-Lebensmittellösungen mit Standorten in Salt Lake City und London. Die gefriergetrockneten Mahlzeiten sind für Notfallvorsorge, den täglichen Gebrauch, Reisen und Outdoor-Aktivitäten konzipiert und haben eine Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren.


Über Allprepare B.V.

Allprepare ist ein führender E-Commerce-Anbieter von Produkten zur Notfallvorsorge in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich. Das Sortiment umfasst Langzeit-Lebensmittelvorräte, Generatoren, Wasseraufbereitungssysteme und Überlebenssets in Benelux, Frankreich und Deutschland.

 

Communiqué publié par Berknov Kim
Published on 30/09/2025 à 15:02 sur 24presse.com
Berknov Kim
ReadyWise

www.readywise.co.uk
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
Berknov Kim

Company : ReadyWise

Press contact

Berknov Kim
ReadyWise

Contacter

Website
www.readywise.co.uk

Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "entreprises"