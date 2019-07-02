entreprises





London, UK - Als Reaktion auf zunehmende geopolitische Spannungen, Klimastörungen, Cyberbedrohungen und Gesundheitsrisiken hat die Europäische Union ihre 450 Millionen Bürger aufgefordert, Lebensmittel, Wasser und andere lebenswichtige Güter für mindestens 72 Stunden zu lagern.



Dieser Aufruf zum Handeln spiegelt einen umfassenderen Wandel in der Sicherheitsstrategie der EU wider, nachdem die USA Europa aufgefordert haben, mehr Verantwortung für die eigene Verteidigung zu übernehmen.



Um der steigenden Nachfrage nach ziviler Vorsorge gerecht zu werden, hat ReadyWise UK eine strategische Partnerschaft mit Allprepare B.V. bekannt gegeben, dem führenden Anbieter für Notfallvorsorge in den Niederlanden. Gemeinsam werden sie langfristige Notfall-Lebensmittelvorräte an Haushalte, Unternehmen, Institutionen und NGOs in Benelux, Frankreich und Deutschland liefern.



Die gefriergetrockneten Mahlzeiten von ReadyWise haben eine Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren und bieten damit eine zuverlässige Lösung für Notfälle und Outdoor-Aktivitäten.

„Notfallvorsorge mit Lebensmitteln ist kein Nischenthema mehr - sie ist essenziell“, sagte Rik Roorda, Geschäftsführer von Allprepare B.V. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und Familien sowie Organisationen zuverlässige, lang haltbare und schmackhafte Lebensmittel anzubieten.“



„Es geht um mehr als nur Lebensmittel - es geht um Resilienz“, ergänzte Kim Berknov, Direktor & VP EMEA bei ReadyWise UK. „Wir befähigen Menschen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Die Vorsorge mit Lebensmitteln ist zur neuen Versicherung für unsichere Zeiten geworden.“

Warum das jetzt wichtig ist



Geopolitische Instabilität und Schwächen in den Lieferketten gefährden weiterhin die Ernährungssicherheit. Extreme Wetterereignisse - darunter Überschwemmungen, Waldbrände und Stromausfälle - treten immer häufiger und intensiver auf. Das öffentliche Bewusstsein für Notfallvorsorge nimmt in ganz Europa zu.



ReadyWise und Allprepare reagieren mit skalierbaren und zugänglichen Lösungen, die sowohl die Notfallvorsorge als auch das tägliche Leben im Freien unterstützen.





Verfügbarkeit



Produkte sind jetzt erhältlich über:

Über ReadyWise UK



ReadyWise ist ein weltweit führender Anbieter von Notfall-Lebensmittellösungen mit Standorten in Salt Lake City und London. Die gefriergetrockneten Mahlzeiten sind für Notfallvorsorge, den täglichen Gebrauch, Reisen und Outdoor-Aktivitäten konzipiert und haben eine Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren.





Über Allprepare B.V.



Allprepare ist ein führender E-Commerce-Anbieter von Produkten zur Notfallvorsorge in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich. Das Sortiment umfasst Langzeit-Lebensmittelvorräte, Generatoren, Wasseraufbereitungssysteme und Überlebenssets in Benelux, Frankreich und Deutschland.



