sante







Des utilisations multiples



Dédié aux établissements médicaux comme aux automobilistes, ce purificateur d’air portatif Airtum peut s’insérer dans les lieux publics, les boutiques ou les bureaux grâce un câble USB.





Plusieurs fonctions disponibles



En plus d’absorber la fumée, les polluants et les virus dans l’air, Airtum synthétise des fonctions qui nécessitaient jusqu'ici l'utilisation de plusieurs appareils :



• Diffuseur de senteurs grâce à ses cartouches

• Capteur de la qualité de l’air (AQI : Air Quality Indicator)

• Purificateur d’air grâce à un filtre HEPA (Filtre les plus efficaces au monde)

• Un objet design qui s’accorde à votre déco d’intérieur

• Une lumière d’ambiance à LED « moodlight » qui accompagne l'utilisateur avant d’aller se coucher



Un branchement facile



Airtum de Techvonix se branche grâce à un cable USB aussi bien dans une voiture, au bureau, dans la chambre de bébé, ou dans une boutique. L'utilisateur dispose d'une touche digitale pour le programmer ou accélérer sa puissance. Il peut être autonome et accélérer sa puissance seul sans télécommande si la qualité de l’air se dégrade.





Distribution



Airtum est disponible en France et à l’international en ligne sur www.techvonix.com au prix de 99eur pour le modèle standard et de 135eur pour le Premium (ce dernier est doté du système AQI qui agit en qualité de capteur de CO2).