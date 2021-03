sante

Les Français dorment environ 1h de moins qu’il y a 30 ans

Les dernières enquêtes sur le sommeil montrent qu’en 2020 les Français dorment environ 1h de moins qu’il y a 30 ans. Cette diminution n’est pas liée au fait que les Français se lèvent plus tôt au détriment de leur temps de sommeil, mais qu’elle est bien le résultat de plusieurs types de comportements en forte augmentation ces dernière années. Le travail en horaires décalés (de plus en plus recherché), le rallongement du temps de trajet domicile-travail, le temps passé sur les écrans (de surcroit juste avant d’aller se coucher), l’effet sentinelle des nouvelles technologies (répondre au téléphone la nuit), sont autant d’habitudes qui ont un impact direct sur le sommeil.



Des troubles aggravés par le crise sanitaire

Des comportements qui ont pu se voir exacerbés chez de nombreuses personnes en 2021 du fait de la crise sanitaire et des restrictions en vigueur. En effet, les confinements successifs, les couvre feus, le télétravail, ont perturbés le rythme de vie et la santé mentale (angoisses, stress, etc.) des Français. Autant de répercussions qui peuvent avoir un impact non négligeable sur le sommeil, clé de l'équilibre psychologique et de la récupération physique et mentale.





De l'importance de consulter



En cas de difficultés pour dormir, il est important d’en parler à son médecin qui orientera le patient vers un spécialiste. Faire un point régulier sur son sommeil et évaluer les comportements nocifs peut se révéler salvateur pour permettre de distinguer les réels troubles du sommeil (insomnies, apnées, narcolepsie, syndrome des jambes sans repos, etc.), diagnosticables et pour la plupart traitables, des comportements identifiables et rectifiables qui peuvent impacter le sommeil.



Atelier Apnées en partenariat avec le l'Institut National du Sommeil et de la Vigilence :

Les spécialistes du sommeil répondent en direct à toutes vos questions

Le 19 mars de 17h00 à 18h00



Avec la participation du Dr Sandrine Launois Rollinat, pneumologue,

du Dr Bruno Mompeyssin, ORL

et du Dr Meney Essaber, somnologue



Inscription obligatoire via le lien suivant :

https://app.livestorm.co/institut-national-du-sommeil-et-de-la-vigilance

Dans le but d’améliorer le parcours de soin des patients atteints de troubles du sommeil, BioSerenity propose notamment une prise en charge complète dans ses Centres BioSerenity : de la consultation au diagnostic, jusqu’à la mise en place du traitement.

Les médecins somnologues des Centres BioSerenity prennent en charge les troubles du sommeil et reçoivent les patients, du dimanche soir au samedi midi, pour la réalisation d’examens du sommeil, notamment la polysomnographie, à visée de diagnostic ou de suivi.



Prise de rendez-vous disponible au 0 805 629 100 (de 8h30 à 17h30) ou sur Doctolib (Centres BioSerenity).



BioSerentiy met à disposition de tous une Foire aux Questions sur le sommeil et le confinement sur son site :

https://centres.bioserenity.com/le-sommeil/faq/

