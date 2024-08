sante

1- Mise en place du dossier communiquant des MAIA



Le GCS eSanté Archipel 97-1 et les pilotes des MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) ont travaillé à la mise en place de dossiers informatisés, rendus possibles grâce à une urbanisation forte et à l’alimentation d’entrepôts de données communs. Ainsi harmonisées d’un point de vue organisationnel, les trois MAIA du territoire peuvent suivre les dossiers de façon sécurisée et fluide.



Démarrée en mars 2017, déjà intégrée aux outils de L’ENRS Courbaril, la solution est conforme aux recommandations de la CNSA (Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie) et compte déjà plus de 130 dossiers actuellement en cours.

2- Prochaine campagne de peuplement du ROR pour un référentiel complet des ressources de la région



Le ROR propose une information exhaustive de l’offre de santé régionale, sans cloisonnement entre la ville et l’hôpital, sur le champ du sanitaire, du médico-social et à terme du social.



C’est un outil destiné à aider les professionnels à connaître l’offre de santé disponible afin d’améliorer le parcours et la prise en charge du patient.



Les acteurs de santé de Guadeloupe et des îles du nord sont appelés prochainement à alimenter leurs données au sein du ROR. Il s’agit de renseigner une description fine et détaillée de l’intégralité de l’offre de soins, de décrire les types de prises en charge spécialisées, afin d’avoir un annuaire opérationnel en septembre prochain, accessible depuis la plateforme Courbaril.

3- Lancement de trois nouvelles applications mobiles pour accompagner la prise en charge des patients

L’usage des applications mobiles dans le cadre de la télémédecine favorise l’échange et le partage de données dans un contexte Ville/ Hôpital, facilite la relation entre le praticien et son patient. Fort de ces constats, le GCS Archipel 97-1 a porté et soutenu le développement de trois nouvelles applications :

L’application mobile "Courbaril Plaies" vise à améliorer la qualité des soins préventifs et curatifs des malades à risque ou affectés de plaies à cicatrisation difficile, en facilitant la prise en charge par les professionnels. Pour exemple, une infirmière libérale "au lit du patient" peut prendre une photo de la plaie et se mettre directement en visioconférence avec la coordination afin de bénéficier d’avis de spécialistes.







Cette application est déjà disponible sur Google Play et sur ITunes.



L’application mobile "Courbaril Handicap" pour la prise en charge des patients en situation de handicap a pour but de fluidifier les relations et les échanges entre le praticien et son patient atteint de surdité. Grâce à un système de visioconférence, un interprète traduit les informations du patient vers le praticien. Totalement sécurisée, cette application renforce l’égalité d’accès aux soins et facilite le maintien des patients au domicile, favorisant ainsi les économies de traitement.



Cette application est en phase de test et disponible sur les stores, d’ici juin 2017.