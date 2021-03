sante







Paris, France – le 5 Mars 2021 – Les Laboratoires Pronutri présentent un complexe spécifique montrant une réduction de 66,1% des douleurs dues à l’endométriose. Une étude clinique publiée dans la revue Minerva Ginecologica en Octobre 2020 ainsi que dans la revue Genesis en Juin/Juillet 2020 montre la diminution des douleurs chez les femmes atteintes d’endométriose de stade AFSr * II, III et IV, en 4 mois maximum.

L’Endométriose étant une pathologie en augmentation constante, généralement récidivante et souvent assortie de douleurs intenses chroniques, des millions de femmes concernées dans le monde vont pouvoir accéder à une solution pouvant améliorer leur qualité de vie.



Une solution naturelle formulée et développée en France

Les Laboratoires Pronutri, dont le siège et la production sont basés en France ont mis au point une formulation spécifique et innovante d’oligo-métaux nommée Nutri Endo®, une solution naturelle permettant de réduire de 66,1% la douleur chez les femmes souffrant d’endométriose. Ce niveau de réduction est un indice particulièrement élevé considérant que la réduction de la douleur est définie comme significative dès 33 % selon une étude publiée en 2003 (cf.1).

Nutri Endo est un complexe spécifique d’oligo-métaux assemblés en séquences. Il est naturel et sans effets indésirables. Sa durée de prise recommandée est de 2 mois pour un stade peu avancé (I et II) ou en prévention et de 4 mois ou plus pour les stades III et IV et les endométrioses installées de longue date.

Nutri Endo peut être pris pendant les processus de Procréation Médicalement Assistées (PMA).





L’Endométriose, une pathologie récidivante, en augmentation constante

Selon le ministère de la Solidarité et de la Santé, l’endométriose concerne environ 10 % des femmes dans le monde et plus de 2 millions en France.

Les cas d’endométriose sont en constante augmentation et l’on remarque un élargissement des tranches d’âge avec de plus en plus de jeunes filles touchées dès leurs premières règles.

L’Endométriose est une pathologie généralement récidivante, causée par la présence anormale de cellules de l’endomètre hors de la cavité utérine.

La douleur en est le principal symptôme invalidant. Des douleurs chroniques empêchent la femme de mener une vie normale, professionnelle, sociale et intime, pouvant aller jusqu'à la stérilité. Un suivi dans un centre anti douleur est parfois nécessaire. En cas de chirurgie, le taux de récidive moyen post-opératoire est d’environ 20% dans les 5 années suivant l’intervention.



Une étude clinique internationale multicentrique

Nutri Endo a été soumis à une étude clinique approuvée par les autorités de tutelle et les comités d’éthique. Cette étude a été menée dans plusieurs centres internationaux sur une base randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo et menée chez des femmes non ménopausées présentant un diagnostic d’endométriose de stade ASFr II, III et IV.



Nutri Endo pour tous les âges de la femme

L'innovation Nutri Endo s’adresse aux femmes à profils endométriosiques divers allant du stade préventif pour les plus jeunes (premières règles) jusqu’aux plus âgées en passant par les femmes en désir de procréer.

Qu’il s’agisse d’une endométriose récente ou présente chez la femme depuis de nombreuses années, la formule spécifique Nutri Endo apporte une réponse efficace spécifique et une conformité optimale.



Témoignages de Professionnels de Santé dans leur pratique de Nutri Endo :

Dr Marcella Saponaro, Gynécologue (Rome) :

Dr François Hacquin, Gynécologue et Chirurgien (Nice) :

Témoignages de femmes dans leur utilisation de Nutri Endo :

À propos des Laboratoires Pronutri

Les Laboratoires Pronutri sont situés à Carros dans les Alpes-Maritimes et sont spécialisés dans la recherche informationnelle spécifique induite dans les perturbations fonctionnelles qui, lorsqu’elles sont rétablies, permettent de retrouver équilibre et vitalité. Les Laboratoires Pronutri réalisent la formulation, la fabrication et la distribution de compléments alimentaires nutritionnels issus d’une technologie avancée. Ils multiplient les partenariats en recherches avancées avec, notamment, l’ANR, le CNRS et l’INSERM.

Les découvertes actuelles et, notamment dans le domaine de l’endométriose, représentent l’aboutissement de près de 40 années de recherches et d’expertise en micro nutrition et plus spécifiquement dans l’information moléculaire maitrisée et les applications de la Nutripuncture ®.

Le produit Nutri Endo est distribué sous la marque NUTRILAB, partenaire des Laboratoires Pronutri : www.laboratoiresnutrilab.com



En savoir plus sur Nutri Endo :

*AFSr : American Fertility Society classification revised

1. M. P. Jensen, C. Chen, et A. M. Brugger, « Interpretation of visual analog scale ratings and change scores: a reanalysis of two clinical trials of postoperative pain », The Journal of Pain, vol. 4, no 7, p. 407-414, sept. 2003

® Nutripuncture et Nutri Endo sont des marques déposées

