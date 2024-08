Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et BioNet‐Asia annoncent aujourd’hui qu'ils ont récemment terminé le suivi d’innocuité à 28 jours de l’essai clinique PertADO, une étude de phase II en Suisse évaluant Pertagen™, un vaccin recombinant contre la coqueluche. L'étude, conduite sous la supervision du Professeur Claire‐Anne Siegrist, vise à comparer l’innocuité et l'immunogénicité de la vaccination de rappel avec les vaccins acellulaires contenant la toxine pertussique (PT) détoxifiée soit chimiquement ou génétiquement, chez des adolescents préalablement immunisés avec des vaccins acellulaires contre la coqueluche. La moitié des participants à l'étude ont reçu une dose de vaccin coqueluche acellulaire (Ca) recombinant monovalent plus un vaccin de rappel contre la Diphtérie et le Tétanos (Td), et l'autre moitié un vaccin Tdca disponible sur le marché contenant une Toxine Pertussique PT chimiquement détoxifiée. Aucun problème d’innocuité n'a été signalé chez les participants de l'étude au cours de la période de suivi. L'étape suivante consistera à mesurer et à co parer les réponses immunitaires induites par chaque vaccin.

La coqueluche, est une maladie respiratoire hautement contagieuse qui est en recrudescence dans un certain nombre de pays à travers le monde. La maladie est causée par Bordetella pertussis, une bactérie dont le principal facteur virulent est la toxine pertussique (PT). L'immunité acquise par la vaccination ou l’infection est de courte durée et nécessite une stimulation répétée à des points de temps réguliers. Une demande mondiale sans précédent de vaccin anticoquelucheux a épuisé les réserves de vaccins ces dernières années. La technologie d'ADN recombinant de BioNet permet de produire une quantité plus importante de PT native active qu’avec la technologie utilisée pour les vaccins acellulaires actuellement disponibles où la PT est chimiquement détoxifiée.

Le Professeur Claire‐Anne Siegrist, Directrice du Centre de Vaccinologie des Hôpitaux Universitaires de Genève, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir conclu avec succès la première étape de cette étude avec le recrutement des participants et le suivi de la tolérance vaccinale. Nous avons maintenant hâte de connaître les résultats de l'immunogénicité de ce rappel de vaccin coqueluche acellulaire recombinant, testé pour la première fois chez des adolescents ayant reçu auparavant cinq doses de vaccin conventionnel acellulaire contre la coqueluche. Un vaccin an i‐coqueluche recombinant en formulation monovalente, sans combinaison avec d'autres antigène, représenterait une solution alternative très intéressante aux vaccins conventionnels diphtérie‐tétanos‐coqueluche dans toutes les situations où seul un rappel contre la coqueluche est nécessaire".

Le Dr. Pham Hong Thai, Président‐Directeur Général de BioNet‐Asia, a déclaré : "Nous sommes ravis de collaborer avec les Hôpitaux Universitaires de Genève sur cette étude et c'est la première fois que notre vaccin recombinant contre la coqueluche participe à un essai clinique en Europe. Compte tenu de l’innocuité et de l'immunogénicité supérieure de Pertagen™ déjà démontrées dans les études préalables, cette étude en Suisse représente la première étape vers l'introduction d'un nouveau vaccin anti‐coqueluche acellulaire en Europe pour lutter contre une immunité déclinante et la résurgence de cette maladie".

À propos des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et de l’Étude PertADO

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et international,

rassemblent huit hôpitaux

publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections hépato‐biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Le centre de vaccinologie, dirigé par le Professeur Claire‐Anne Siegrist,

a obtenu une reconnaissance internationale grâce à la première étude de test Phase 1 chez l’homme du candidat vaccin VSV‐ ZEBOV contre Ebola. Cette étude, basée sur 115 volontaires, a permis de caractériser l’innocuité et l’immunogénicité du produit.

Avec leurs 10 500 collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60 000 patients hospitalisés et assurent 91'000 urgences, 990 000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800 médecins, 3 000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs. Plus de renseignements : www.hug‐ge.ch

L’essai clinique Genevois PertADO, est un essai clinique de phase II, randomisé, à double centre et contrôlé en aveugle, chez des sujets en bonne santé âgés de 11 à 15 ans. Il a pour but d'évaluer l’innocuité et l'immunogénicité de la toxine pertussique génétiquement inactivée contenue dans un nouveau vaccin acellulaire anti‐coqueluche produit par BioNet‐Asia, lorsqu’elle est administrée par voie intramusculaire à des adolescents préalablement sensibilisés et stimulés par une PT chimiquement inactivée, en association avec le vaccin Td et en comparaison avec celle d'un vaccin dTCoq disponible sur le marché. Plus d'informations sur ClinicalTrials.gov Identifier : NCT02946190.

À propos de BioNet‐Asia