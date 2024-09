sante

Le Registre des Ostéopathes de France (R.O.F.) adresse aujourd'hui une lettre ouverte aux décideurs publics et élus de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour les interpeller sur trois enjeux cruciaux qui menacent l'avenir de la profession d'ostéopathe et la sécurité des millions de patients.

Le R.O.F. souligne les défis majeurs auxquels est confrontée l'ostéopathie en France et met en avant trois points essentiels :

La gouvernance de la profession,

La qualité de la formation des ostéopathes,

La reconnaissance de l'ostéopathie comme une profession de santé à part entière.





Réguler plus efficacement la profession



Le R.O.F. met en lumière l'absence de gouvernance claire pour la profession d'ostéopathe en France, ce qui fragilise la sécurité des patients et le suivi des professionnels. L’organisation socio-professionnelle appelle à la mise en place d’une structure de régulation unique, qui aurait pour mission de garantir la qualité des pratiques et de réguler efficacement la profession. Cette régulation permettrait de mieux encadrer l'exercice de l'ostéopathie et de renforcer les contrôles déontologiques.





Améliorer la qualité de la formation



Le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a récemment souligné les disparités importantes dans la qualité des formations en ostéopathie. Ces disparités nuisent à l'homogénéité des compétences des professionnels diplômés, ce qui représente un risque pour la qualité des soins prodigués. Le R.O.F. demande que des mesures concrètes soient prises pour garantir une formation de qualité uniforme sur l'ensemble du territoire, ainsi qu’un contrôle plus strict des établissements agréés.





Reconnaitre l'ostéopathie comme profession de santé



Enfin, le Registre des Ostéopathes de France plaide pour une reconnaissance de l'ostéopathie comme profession de santé à part entière. Cela permettrait une meilleure intégration des ostéopathes dans les structures de soins, telles que les maisons de santé pluridisciplinaires et les hôpitaux, et renforcerait leur rôle aux côtés des autres acteurs de la santé publique. Cette reconnaissance ouvrirait également la voie à un exercice plus large et plus structuré de l'ostéopathie au service des patients.





Un appel à l’action



"Il ne s’agit pas simplement de répondre à une demande ponctuelle, mais de prendre des décisions qui structureront l’avenir de notre profession et garantiront la sécurité des millions de patients qui nous font confiance chaque année", explique François Lejeune, Président du R.O.F.

Pour accéder à la lettre ouverte, cliquez ici

A propos du Registre des Ostéopathes de France (R.O.F.)



Le Registre des Ostéopathes de France (R.O.F.) est une association loi 1901 à vocation ordinale dont la mission principale est de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients autour de 3 axes : l’éthique, la déontologie et l’expertise.



Plus d'informations : https://www.osteopathie.org