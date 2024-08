social







Le versement des aides sociales APA-PCH aux personnes âgées-handicapées dépendantes (bénéficiaires) se fait par défaut par virement du département au bénéficiaire. Les opérateurs CESU ont réussi à vendre à plusieurs départements le paiement par CESU/Télégestion.

Ce dispositif déloyal, opaque et coûteux, peut être supprimé à tout moment, en revenant au virement par défaut.





Lorsque le virement s’effectue par défaut :



• Une intervention est effective lorsqu’elle correspond à un début et une fin prévus et réalisés précis, validés par le bénéficiaire et l’intervenant concernés.

• Une consommation mensuelle en heures est effective lorsqu’elle est validée par le bénéficiaire et les intervenants concernés.

• Considérons un bénéficiaire d’un plan d’aide de 50 heures/mois financé à 20 €/heure.

• Sans contrôle d’effectivité, le département lui vire systématiquement 1.000 €/mois.

• Avec contrôle d’effectivité, le département lui vire 20 fois sa consommation mensuelle en heures, dans la limite des 1.000 €.