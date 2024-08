societe



Cette année, la Culture est à l’honneur. Une invitation pour les professionnels et les acteurs du monde de la culture, du numérique et du handicap à s’inspirer et à découvrir des solutions numériques accessibles, mises en place dans des sphères variées de la culture : musées, audiovisuel, bibliothèques, musique, etc.





L’accessibilité numérique pour une culture plus inclisive



Quel rôle les technologies numériques peuvent-elles jouer pour garantir un paysage culturel inclusif ? L’accès au numérique peut-il fournir de nouveaux instruments aux publics handicapés et leur permettre de participer pleinement à la vie culturelle ?





Programme



CONFÉRENCES



Des approches globales pour des services culturels inclusifs

- L'action du ministère de la Culture et de la Communication en faveur de l'accès à l'offre culturelle, via le numérique / Sandrine Sophys-Veret (Ministère de la Culture et de la Communication)

- Produire et diffuser des livres numériques accessibles : le modèle suédois / Jesper Klein (MTM/Consortium DAISY)

- La R&D au service du livre accessible / Alex Bernier (BrailleNet)



Le numérique, un levier pour promouvoir l'accès et la participation de tous à la vie culturelle

- Lever les barrières physiques et sociales pour encourager la création musicale / Gawain Hewitt (Drake Music)

- Valoriser le handicap comme moteur de créativité / David LEMOINE et Antoine Capet (BrutPop),

- Les prix Jodi : promouvoir un accès à tous aux collections culturelles / Ross Parry (Jodi Mattes Trust - University of Leicester)



Faire voir : du visuel au texte

- Du texte à l'art : intégrer l'accessibilité aux archives numériques JSTOR et ARTSTOR / Lauren Trimble (ITHAKA)

- Se servir du numérique pour faire découvrir et vivre l'art et le patrimoine / Matthew Cock (Vocal Eyes)



Complémentarité entre les approches compensatrice et inclusive de l'accessibilité

- Rendre les médias accessibles - les stratégies de France Télévisions / Matthieu Parmentier (France Télévisions)

- Handicap et culture : concevoir autrement pour tous / Marion Boistel (Signes de Sens)

- Accessibilité et numérique au Centre des monuments nationaux / Alexandra Dromard (Centre des Monuments Nationaux)



TABLES RONDES



Expérience et attentes des utilisateurs en situation de handicap



Intégrer la démarche d'accessibilité dans les projets numériques : défis et opportunités - Aurelia Fleury (Musée de l'homme), Emilie Bourgouin (Centre Recherche Théâtre Handicap), Fabienne Ruellan (Musée des Beaux-Arts de Quimper)





ATELIERS & STANDS



Découvrir des solutions numériques accessibles concrètes à mettre en place au sein des structures culturelles / Twavox, Livdeo, Microsoft,…





Informations pratiques



INSCRIPTION : Réservation indispensable : http://eaf2017.braillenet.org/fr





ACCÈS



Cité des Sciences et de l’Industrie : 30, avenue Corentin-Cariou, 75019

Station Porte de la Villette : Métro L7 - Autobus 139, 150, 152 - Tramway T3b





LANGUES OFFICIELLES : Les conférences seront traduites en anglais et en français.





ACCESSIBILITE : Le bâtiment répond aux normes d’accessibilité. Une transcription par vélotypie (sous-titrage) ainsi que l'interprétation en langue des signes seront proposées.





PLUS D’INFORMATIONS



Programme : http://eaf2017.braillenet.org/fr

Réseaux sociaux : Twitter - Facebook - LinkedIn #EAF2017 #eAccessibleCulture





TARIFS



Etudiant - En recherche d’emploi - Accompagnant : 60€

BrailleNet affiliation : BNET / GTA / CFPSAA / CFHE : 160€

Partenaires : CLIC / RECA : 160€

Entreprise / Administration / Company / Association : 220€





Cliquez ici pour agrandir l'image

A propos de Braillenet



BrailleNet est une association qui œuvre depuis 1997 pour l'accessibilité numérique des personnes handicapées. Elle est notamment à l'initiative de AccessiWeb et de la Bibliothèque Numérique Francophone Accessible.





Cliquez ici pour télécharger le communiqué de presse en pdf