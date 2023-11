societe







Prévoir sa situation avec ou sans changement



Avec Calconomy on peut prévoir l’évolution de sa situation économique complète (pouvoir d’achat, revenu disponible, retraite, patrimoine, etc.) sur la base de son profil actuel.



L’utilisateur peut simuler sa situation future :

Sans aucun changement au niveau personnel ou de l’environnement économique ;

Avec un projet personnel (achat de résidence principale, changement de statut, etc.) ;

Avec un changement de l’environnement économique (réformes, inflation, etc.).

"Fort d'une formation initiale d'économiste et de nombreuses expériences dans le domaine de l'informatique bancaire et financière, j'ai fondé récemment Calconomy la première plate-forme globale de simulation financière : pouvoir d'achat, patrimoine, etc. Amis journalistes, blogueurs, conseillers financiers, venez essayer gratuitement notre simulateur complet et actualisé ! Testez l’effet des différentes hypothèses d’inflation." commente Thomas Gyemant fondateur de www.calconomy.com.

Démocratiser les calculs économiques



Calconomy est destiné au grand public pour y voir plus clair sans avoir des compétences économiques particulières. A travers des exemples de simulation personnalisables on peut se faire une idée rapidement des différentes alternatives de projets personnels ou des effets des changements économiques sur sa situation personnelle.



Les professionnels (journalistes, experts, politiciens, etc.) y trouveront un moyen pour créer et diffuser au grand public des simulations qui illustrent leur propos, sans avoir à passer beaucoup de temps à monter des modèles de simulations spécifiques à chaque cas.





Utilisation facile



Pour profiter des avantages du site Calconomy il suffit de s’inscrire et définir son « Profil », c’est-à-dire sa situation familiale, ses revenus et ses dépenses, ainsi que ses différents éléments de patrimoine (immobilier, épargne retraite, crédits, etc.) dont on dispose. On peut compléter son « Profil » petit à petit.



Une fois que son « Profil » est défini, la simulation d’un « Projets personnel » ou d’un « Changement économique » se fait en un clic, en personnalisant une simulation publiée.





Accès gratuit au grand public



L’accès à Calconomy est gratuit au grand public. Cet accès permet de définir son « Profil » et de créer un nombre illimité de simulations.



L’accès professionnel offre des fonctionnalités supplémentaires et la possibilité de publier des simulations. Il est disponible à partir de 19€ par mois, avec des paliers en fonction du nombre de « Profils » autorisé, et avec toujours un nombre illimité de simulations.

A propos de Calconomy

Calconomy est une startup française qui a l’ambition de démocratiser l’accès aux simulations économiques. Installée à Marseille et à Paris, elle compte développer son activité en proposant le service Calconomy en marque blanche aux différentes médias dans le domaine de la finance et de l’économie.

www.calconomy.com