De 10h à 17h30, tout au long de ce week-end exceptionnel, l’équipe de Clara fera découvrir les coulisses du refuge et le public sera sensibilisé à la cause animale au travers de jeux et d’ateliers ludiques et éducatifs. Enfants, parents, animaux, tout le monde y trouvera son compte.



Au cœur du refuge et entourés de ses pensionnaires, les amoureux des animaux auront l’opportunité de faire un beau cadeau à un futur compagnon en lui offrant, une nouvelle chance, un nouveau foyer et surtout une nouvelle vie. L’adoption, un bonheur partagé entre adoptants et adoptés et sans doute, l'une des plus belles manières de terminer l’année.



Journée portes ouvertes - samedi 8 et dimanche 9 décembre

Refuge Clara de Beauvais Rue de la Cavée aux pierres 60 000 - Beauvais

Contact : beauvais@fondationclara.org



A propos de la Fondation Clara

Créée en 2011, Clara a pour objectif de promouvoir le rôle de l’animal dans notre société et de militer pour un partage équilibré de l’espace public entre l’homme et l’animal. Elle intervient sur des missions d’urgence et de sauvetage.



Clara porte également des projets sociétaux ambitieux visant à placer l’animal au cœur de nos modes de vie en menant des actions innovantes en amont de la maltraitance ou de l’abandon. Clara gère le refuge de Beauvais depuis le 1er janvier 2018.