societe





Des lieux de vie intimistes en centre ville conçus pour accueillir les séniors en perte d’autonomie



Le domicile partagé Cosima est un lieu de vie intimiste conçu pour accueillir les séniors en perte d’autonomie nécessitant un accompagnement 24h/24 et 7j/7.



Il regroupe au sein d’un grand appartement des chambres privatives avec une salle de bain personnelle, disposées autour d’espaces de vie partagés tels que la cuisine, le salon et la salle à manger.



Un petit salon attenant peut être privatisé pour recevoir ses proches.





Domicile de partagé Cosima à Lourdes (400 m²)

"Je suis arrivée ici il y a presque 2 ans car je ne pouvais plus rester seule chez moi et l’Ehpad n’était pas une solution que j’envisageais. Ici, on a l’impression d’être en famille, je me sens en sécurité et en même temps chez moi", Odette, âgée de 91 ans.



"Mon papa, Tom, a retrouvé le sourire et la joie de vivre grâce à la bienveillance des autres habitants, l'attention des équipes et la chaleur des voisins. Grâce à eux, il a pu vivre pleinement ses derniers moments, dans un environnement où il se sentait bien et entouré", Karen, fille de Tom (résident).

Concrètement un domicile partagé Cosima, c’est :

Un appartement de standing destiné aux personnes âgées, avec un accompagnement par des auxiliaires de vie mutualisées 24h/7.

Un lieu de vie pour 8 personnes où chacun est libre de faire ce qu’il souhaite en fonction de ses envies et de ses habitudes, en toute indépendance : recevoir des invités, des proches quand il le souhaite puisqu’il est chez lui.

Un fonctionnement qui vise à favoriser le maintien de leur autonomie, en apportant une aide disponible à tout moment de la journée, tout en leur permettant de conserver leurs rythmes de vie.

Un aménagement adapté à la perte d’autonomie. Chaque personne dispose de son espace privé : une chambre spacieuse avec une salle de bain privative (30 à 40 m² par chambre).

Partager des moments de vie avec les autres habitants du domicile grâce à des temps de convivialité et des activités personnalisées.

Une ouverture vers l’extérieur grâce à une implantation au sein d'un immeuble d'habitation classique, en centre-ville, au "cœur de la vie".





Equipes d'auxiliaires de vie présentes 24h/24 et 7j/7

Les équipes d'auxiliaires de vie présentes 24h/24 et 7j/7 assurent un soutien complet dans tous les aspects de la vie quotidienne, veillant ainsi au bien-être individuel et collectif des habitants.





Le coordinateur de la vie partagée

Au sein des domiciles partagés Cosima, présence en journée d’un coordinateur de la vie partagée.

Le coordinateur de la vie partagée est chargé de réguler ce vivre ensemble et d’être une présence rassurante pour les habitants. Il s’assure du bien-être de chaque habitant, entre intimité et temps partagés et propose des sorties et activités.



Son intervention se base sur un principe d’organisation participative et inclusive de l’ensemble des habitants. Tout en prenant en compte les éventuelles limitations fonctionnelles des habitants, chacun prend sa place dans la vie de la maison à la mesure de ses envies et de ses besoins.

"L'ouverture du domicile vers l'extérieur est l'une des clés de réussite du projet et son implantation en plein centre-ville de Lourdes favorise le sentiment de vivre en cœur de vie", Julie Bergeron, coordinatrice de la vie partagée.





Professionnels de santé à proximité

Chaque habitant a la possibilité d'être suivi par les professionnels de santé de son choix grâce à l'inclusion du domicile partagé dans un réseau de soins local qui répond à tous les besoins médicaux quotidiens, dans le respect du libre choix des habitants.



Implantations et ouvertures en 2024 :

Lourdes (64) : 7 habitants au sein d’un domicile partagé de 400 m2 avec 7 chambres privatives

(64) : 7 habitants au sein d’un domicile partagé de 400 m2 avec 7 chambres privatives Saint-Cloud : ouverture le 7 septembre 2023 (2 domiciles partagés de 400 m2 chacun pouvant accueillir 8 personnes chacun)

: ouverture le 7 septembre 2023 (2 domiciles partagés de 400 m2 chacun pouvant accueillir 8 personnes chacun) Enghien-les-Bains (95) : ouverture en novembre 2023 (2 domiciles partagés de 400 m2 chacun pouvant accueillir 8 personnes chacun)

(95) : ouverture en novembre 2023 (2 domiciles partagés de 400 m2 chacun pouvant accueillir 8 personnes chacun) Sannois (95) : ouverture en juin 2024 (2 domiciles partagés de 400 m2 chacun pouvant accueillir 8 personnes chacun)

(95) : ouverture en juin 2024 (2 domiciles partagés de 400 m2 chacun pouvant accueillir 8 personnes chacun) Draveil (91) : ouverture en juin 2024 (2 domiciles partagés de 400 m2 chacun pouvant accueillir 8 personnes chacun)

(91) : ouverture en juin 2024 (2 domiciles partagés de 400 m2 chacun pouvant accueillir 8 personnes chacun) Aix-en-Provence : ouverture en juin 2024 (2 domiciles partagés de 400 m2 chacun pouvant accueillir 8 personnes chacun)

A propos de Cosima

Entreprise à mission dédiée au bien vieillir, Cosima a été crée en 2020. Tout est parti d’un sentiment commun de ses fondateurs de la nécessité évidente de créer une nouvelle voie dans le parcours de vie des seniors.



Cosima propose une alternative aux Ehpad tout en apportant une réponse plus inclusive, plus sécurisante et bienveillante. Cosima a été créée par deux amis d’enfance, Maxence Petit, entrepreneur au service des seniors depuis plus de 12 ans et Antoine Prigent, pionnier du financement de projets entrepreneuriaux à impact social.

www.cosima.eu