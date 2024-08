societe

Des milliers de disciples bouddhistes ont tenu des khatas et se sont agenouillés pour accueillir Sa Sainteté le Bouddha alors qu'ils scandaient bruyamment "Namo H.H. Dorje Chang Buddha III"



Une reconnaissance



En 2010, H.H. Dorje Chang Buddha III a reçu le Prix mondial de la paix. En 2013, le Sénat du Congrès des États-Unis a adopté à l'unanimité une résolution du Sénat affirmant la nature du Prix mondial de la paix et l'exactitude de la décision d'émettre ce prix. La résolution reconnaissait les réalisations et le statut de H.H. Dorje Chang Buddha III. Ainsi que les contributions de Sa Sainteté le Bouddha a fait à l'humanité.



Le 24 juin 2018, le siège de l'Association mondiale du bouddhisme a tenu une assemblée du dharma «Célébrons l'anniversaire de H.H. Dorje Chang Buddha III » au lac Holy Heavenly, en Californie. Lors de l'assemblée, il a été annoncé publiquement à des milliers de bouddhistes du monde entier que le 15 mai, au Capitole des États-Unis, dans la capitale nationale, le drapeau américain a été levé pour honorer Sa Majesté Dorje Chang Buddha III, le chef suprême de tous du bouddhisme.



H.H. Dorje Chang Buddha III était présent sur le lieu de l'assemblée du dharma tenue par le siège de l'Association mondiale du bouddhisme. Fortement gardé par les forces de police, H.H. Dorje Chang Buddha III a marché sur le tapis rouge vers le bord du lac. Les sept types de disciples bouddhistes présents à l'assemblée se sont agenouillés des deux côtés du tapis, levant leurs khatas pour accueillir le Bouddha alors qu'ils scandaient bruyamment "Namo H.H. Dorje Chang Buddha III".





"Nous devrions remercier notre grande Amérique"



Le vénérable Mozhi, responsable du siège de l’Association mondiale du bouddhisme, a déclaré lors du discours d’ouverture de l’assemblée du Dharma : «Nous devrions remercier notre grande Amérique". Le 15 mai, le drapeau national des américain a été levé au Capitale des États-Unis dans le vent. Cela a été fait spécialement pour souhaiter un joyeux anniversaire à Sa Majesté Dorje Chang Buddha III: «Ce drapeau a été hissé en l'honneur de H.H. Dorjé Chang Buddha III, le chef suprême du bouddhisme, à l'occasion de son anniversaire. "



Le vénérable Mozhi a donné une introduction au lac Holy Heavenly aux milliers de bouddhistes présents à l'assemblée du dharma, en disant que le bord du lac Holy Heavenly où les participants étaient réunis est un mandala merveilleux et remarquable, plein de bonne augure. Il a dit: «Juste au-dessous de notre position se trouve un immense lac de cristal. Sous le lac Holy Heavenly, il y a aussi une rivière souterraine qui est l’un des deux grands fleuves au monde qui coule du sud au nord. C’est vraiment de bon augure. "



"Construire des centres bouddhistes ici"



Il a poursuivi en disant que des monastiques éminents et des gens de grande vertu sont invités à venir construire des centres bouddhistes ici. "La ville de centres bouddhistes sera développée avec les meilleurs efforts et son envergure sera comparable à Vatican. Le "vrai temple du dharma", où réside H.H. Dorje Chang Buddha III, sera également construit ici. Toute la ville bouddhiste sera entourée de murs. À l'intérieur des murs sera une terre sainte bouddhiste. L'intérieur de cette ville bouddhiste sera un trésor de bouddhistes extraordinairement merveilleux au monde! À l’avenir, tout le monde sera le bienvenu à cet endroit, qui sera le centre bouddhiste le plus majestueux et le plus florissant du monde."



Le Vénérable Mozhi continué à dire: «Je suis responsable du travail du siège de l’Association mondiale du bouddhisme. Naturellement, je suis devenu un cultivateur au siège de l’Association mondiale du bouddhisme pour aider le public. Servir le public et apporter des bénéfices et du bonheur aux êtres vivants, contribuer à la prospérité et à la force du pays, contribuer à la paix dans le monde et ajouter au royaume du dharma un être vivant libéré après l’autre; c’est mon travail. "





H.H. Dorje Chang Buddha III est ensuite intervenu pour exposer le Dharma àdes milliers de disciples bouddhistes, en soulignant l'importance de se cultiver.







Après s’être adressé à la congrégation, le vénérable Mozhi s’est agenouillé et se prosterna devant H.H. Dorje Chang Buddha III. D'une voix sonore, il implora Sa Sainteté le Bouddha à exposer le dharma à tous les disciples bouddhistes. Il a également déclaré: "Que les États-Unis soient prospères et florissants. Que les États-Unis réussissent à tous égards. Je souhaite à tous les pays dans lesquels chacun de vous en abondance de la récolte et du temps favorable. Je vous souhaite à tous une grande joie et des bienfaits dans le Dharma. Puissiez-vous atteindre la bonne fortune et la sagesse et réaliser bientôt l'illumination!"



H.H. Dorje Chang Buddha III est monté à la plateforme pour exposer le Dharma à l'assemblée, en soulignant l'importance de se cultiver et des principes fondamentaux de l'apprentissage de Bouddha. H.H. Dorje Chang Buddha III a également béni les participants en leur donnant à chacun une pilule de nectar sacré. Tout comme Sa Sainteté le Bouddha l'avait fait par le passé, Sa Sainteté le Bouddha a profité de manière désintéressée aux êtres vivants et n'a accepté aucune offre. Les sept types de disciples bouddhistes se sont réjouis. Tout le monde était rempli de joie du dharma. L'assemblée du dharma s'est conclue parfaitement.

