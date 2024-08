societe

Résumé



Parce qu’il existe aujourd’hui en France plus de 98 000 cas connus d’enfants en danger, c’est-à-dire 10% de plus qu’il y a dix ans, que 2 en meurent chaque jour, il est temps de prendre conscience et d’agir contre les maltraitances faites aux enfants. L’enfant est un être fragile et vulnérable, en construction, que l’on doit protéger. Parce qu’une fille sur huit et un garçon sur dix sont victimes d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans, nous devons tous ouvrir les yeux devant ce fléau qui détruit des vies.



Qui est l’enfant ? - Le tabou de la séduction - Définition des Droits de l’enfant - La maltraitance en France - L’abus sexuel - Les coups - Le harcèlement scolaire - L’inceste - Le maltraitant - La pédophilie - La punition - La prostitution des mineurs - L’aliénation parentale - Pourquoi le silence ? - La résilience - La protection de l’enfant - La reconstruction - Et après... ? - Qui contacter ? Voilà les sujets abordés dans ce livre.



Préface



Avec "Dis, pourquoi tu m’fais du mal ?", Nathalie Cougny aborde le sujet des maltraitances faites aux enfants. Analytique, méthodique, documenté et précis, ce livre est un rappel à la réalité pour une société qui a oublié les moteurs fondateurs des systèmes sociaux.



Il nous ramène aux fondamentaux, être adulte n'est pas simplement un effet de l’âge, il doit être caractérisé par la capacité à protéger nos enfants. Ce livre est une incitation à des actions concrètes, à des prises de positions fonctionnelles. Il contient bien plus qu'un bilan, il apporte des bases pragmatiques et il synthétise tous les aspects de ce drame permanent.



Si, toutes opinions politiques confondues, il ne devait y avoir qu'un seul consensus, c’est la protection de l'enfance qui doit s'imposer de fait, comme étant notre dénominateur commun de citoyen civilisé. C'est à notre fond collectif humain, à notre volonté à tous de vivre dans un monde en évolution de civilisation, que Nathalie Cougny fait appel avec pertinence. Une société où les enfants grandissent en paix est une société qui grandit avec eux.



C'est ce message passionné et constructif que nous apporte ce livre, tout en nous indiquant des pistes pour notre plus importante mission : permettre à tous les enfants de croître en paix et d'apprendre ainsi que la violence est toujours la pauvre dialectique de l’échec.

Denis Benedetti, écrivain, libraire.



Signature conférence



Pour la sortie du livre "Les maltraitances faites aux enfants et leurs conséquences." Avec Nathalie Cougny, écrivain et Jean-Pierre Cambefort, psychologue et Dr en sciences du comportement.



Mardi 7 mars - 18h/20h

Librairie Les Libres Champs 18, Rue le Verrier, 75006 Paris





"Dis, pourquoi tu m’fais du mal ? - Mettons fin aux maltraitences faites aux enfants"

Auteur : Nathalie Cougny

Editeur : Sudarènes Editions

Sortie nationale le 2 mars 2017

19 € - 202 pages

ISBN : 978-2-37464-050-1





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici





Plus d'informations : www.sudarenes.com