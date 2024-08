Pour l’année 2016, l’Observatoire des Souffrances Psychiques fait apparaître les tendances suivantes :



S.O.S Amitié, plate-forme d’écoute multi media, anonyme et bénévole, accueille depuis plus de cinquante ans les appels de détresse de tous ceux qui ont besoin d’être entendus en France. Tout en préservant l’anonymat des appelants, l’association établit et publie des statistiques à partir de ses écoutes de l’année précédente dans l’« Observatoire des Souffrances Psychiques ». Pour la 7e édition, l’Observatoire des Souffrances Psychiques fait apparaître les tendances suivantes :





- "J’ai envie de mourir" : les pensées suicidaires s’expriment de plus en plus chez les jeunes.



Après une diminution constante de 2007 à 2013, le nombre d’appels est reparti à la hausse depuis 2013, de façon continue et de manière préoccupante.



En 2016, 15.900 appels « pensées suicidaires » sont parvenus à l’association, soit +20% par rapport à 2015. Ces appels sont beaucoup plus nombreux chez les jeunes (- de 25 ans). Grâce à des partenariats avec les réseaux sociaux (Facebook et Google), l’association permet à plus de personnes et en particulier aux jeunes, d’évoquer leur pulsion de mort.





- La souffrance psychique et la solitude restent les causes majeures pour près d’un appel sur 2 :



Les problèmes relationnels prédominent chez les moins de 25 ans ainsi que les pensées suicidaires.



Souffrance physique, addictions et pulsions suicidaires sont les 3 premiers motifs d’appel qui prévalent la nuit plutôt que le jour.



Mais face à une demande d’écoute en croissance et à l’explosion du media internet, les écoutants ne sont plus assez nombreux. Ils ne peuvent répondre aujourd’hui qu’à 45% des appels adressés aux 68 lignes d’écoute de l’association.





- Un manque crucial d’écoutants, surtout la nuit



S.O.S Amitié est un acteur majeur de l’écoute en France, car c’est une association entièrement bénévole qui fonctionne 24h sur 24, 365 jours par an (chaque écoutant de S.O.S Amitié effectue une partie de ses écoutes la nuit). S.O.S Amitié manque particulièrement d'écoutants entre 18h et 2h du matin. Ce sont pourtant les heures où les appels sont les plus nombreux, où ils sont les plus longs et où le nombre d’appels non aboutis est le plus important.

Pour assurer sa mission de prévention du suicide, 24h sur 24, 7 jours sur 7, S.O.S Amitié recrute

aujourd’hui plus de 500 bénévoles supplémentaires en France. Pour candidater : www.sos-amitie.com/devenir-ecoutant S.O.S Amitié organise, dans le cadre original du Kursaal à Besançon, son Congrès National sur le thème : "L’écoute, un acte social dans un monde qui change", les 19, 20 et 21 mai prochains. Pour plus d’information : www.sosamitie2017.com





Chiffres clés 2016

- En 2016, S.O.S. Amitié a reçu 663 000 appels, - 1 464 bénévoles se relaient de nuit comme de jour sur 68 lignes d’écoute, - 169 811 heures d’écoute, répondant à près de 2 000 appels par jour, qui correspond à la prise de plus d’un appel par minute, - La durée moyenne des conversations est de 19 mn, - Autant d’appels d’hommes que de femmes sauf en région parisienne (61% de femmes), - L’immense majorité (91%) des appelants appartiennent à la classe d’âge dite active (25-65 ans), - Travail, chômage, logement, finances… Ces problèmes matériels, de plus en plus souvent évoqués depuis 2012, ne sont pas étrangers à la montée de l’angoisse.



A propos de S.O.S Amitié



S.O.S Amitié est une Fédération de 55 associations régionales regroupant 68 postes d'écoute au téléphone, à la messagerie et au chat. Reconnue d'utilité publique pour son action dans la prévention du suicide. Elle offre une écoute anonyme au téléphone 24h sur 24, 7 jours sur 7, et par chat chaque jour de 13h à 1h du matin et par messagerie (réponse sous 48 heures maximum).