Vente aux enchères exceptionnelle organisée par l’étude Alexandre Millon

Jeudi 9 novembre à 19 H 30

12 rue Drouot, 75009 Paris

Cette vente est le premier événement qui marquera le quarantième anniversaire de la création de Secouristes sans Frontières, ONG spécialisée dans le secours d’extrême urgence, qui porte secours aux victimes de tremblements de terre dans le monde entier (www.ssf-france.org).

La plus grande pièce est une maquette du lanceur européen ARIANE 5 dans sa version SPELTRA long, qui peut emporter deux satellites de 4 500 kg. Maquette d’une hauteur de 6 mètres en bois et résine époxy, elle est estimée à 3 000 €.

La deuxième pièce de cette vente est une maquette unique : celle de la navette américaine COLUMBIA, en balsa et bois de peuplier, qui a volé deux fois. Cette maquette pourra être rééquipée avec un système de télécommande et des propulseurs à poudre, pour voler une nouvelle fois; elle devrait passionner des clubs d’aéromodélisme. Elle est fournie avec son pas de tir. Hauteur 4.50 mètres. Elle est estimée à 4 000 €.

La pièce la plus exceptionnelle est une fusée SATURN V, celle qui propulsa une douzaine d’astronautes vers le sol lunaire. La maquette proposée est également "volante" pour peu qu’on lui remette des propulseurs à poudre et un système de téléguidage, elle est en bois et carton. Ce qui lui donne un caractère exceptionnel, c’est que sur le premier étage de cette maquette on peut y lire une dédicace de Jim IRWIN, commandant du module lunaire de la mission APOLLO 15 et 8ème homme à fouler le sol lunaire. Les enchères devraient décoller à partir de 3 000 €.

La quatrième pièce spectaculaire est une maquette de la station MIR au 1/40ème dans la version initiale de la station lors du lancement en février 1986. Elle est donc équipée du module KWANT 1 qui abritait les expériences scientifiques. Cette maquette en bois et résine époxy mesure 2.20 m de long et est estimée à 4 000 €

Autre maquette rare, une fusée Ariane 5 dans sa version "lanceur de la navette spatiale européenne HERMES". Projet HERMES qui resta au niveau d’étude et qui ne fut pas réalisé faute de budget. C’est donc une pièce unique qui trouvera preneur à partir de 4 000 €

Ensuite viendront une série de lanceurs Ariane 4 en différentes échelles et configurations, la reproduction d’un pas de tir à KOUROU et une intéressante maquette sous bulle qui permet d’expliquer le fonctionnement d’un satellite de télécommunication TDF 1.

Les acquéreurs de ces maquettes auront la certitude d’acquérir des pièces exceptionnelles, rares pour certaines, uniques au monde pour d’autres.



A propos de Secouriste sans Frontières

Secouristes Sans Frontières, association humanitaire française à but non lucratif, membre officiel des équipes internationales d’urgence SAR (Search And Rescue), participe à des missions internationales. Au sein de l’INSARAG (INternational Search And Rescue Advisory Group), structure de coordination des affaires humanitaires de l’ONU, elle contribue à l’amélioration de l’organisation des secours internationaux. Depuis sa création en 1978, les équipes de Secouristes Sans Frontières interviennent bénévolement lors de catastrophes naturelles (séismes, ouragans, inondations…), pour aider les populations sinistrées en dépêchant sur place du personnel de secours d’urgence spécialisé. Elle s’est encore mobilisée récemment lors du puissant cyclone IRMA.

