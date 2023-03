sports







Trois épreuves qualificatives pour la finale du championnat du monde UCI Gran Fondo

Le Gran Fondo ou "longue-distance" est la compétition de référence pour les plus grands cyclistes sur route du monde. Au total, ce sont 28 épreuves qualificatives dans le monde, soit 28 chances de participer à la finale et tenter de remporter le maillot arc-en-ciel tant convoité.

Du 27 au 29 avril 2023, 66 Degrés Sud - La Cyclo est l'une des deux seules courses françaises à recevoir des coureurs amateurs nationaux et internationaux, avec trois épreuves permettant de se qualifier pour la finale du championnat du monde UCI Gran Fondo de Glasgow en août prochain :

- 1 Gran Fondo (164 km / + 1767m)

- 1 Medio Fondo (135 km / +1322m)

- 1 Contre-la-montre (12,5 km / +575m)

Pour cette troisième édition, 66 Degrés Sud - La Cyclo fait également partie du Trophée Label d'Or édité par la FFC, récompensant les plus belles cyclo-sportives de France.





Une compétition ouverte à tous les amateurs

Ce rassemblement sportif et festif se tiendra du jeudi 27 au samedi 29 avril sur Perpignan Méditerranée Métropole et les territoires limitrophes. Le Medio Fondo, Gran Fondo et Contre-la-montre sont ouverts à tous les passionnés de cycles souhaitant vivre une expérience hors du commun.



Pour ceux qui ne souhaitent pas participer à une compétition, deux cyclotouristiques sont également prévues pour profiter d’un parcours exceptionnel et bénéficier d’un moment convivial en familles ou entre amis.



A noter, sur ces deux derniers itinéraires, les vélos à assistance électrique (VAE) sont les bienvenus.





Trois jours entre sport, patrimoine et gastronomie

Le village 66 Degrés Sud accueillera divers exposants, professionnels du cyclisme et du sport outdoor. C’est le lieu incontournable pour tous les amoureux du sport et de la nature. Il sera accessible au public gratuitement du vendredi après-midi au samedi soir.

Enfin, le lundi férié du 1er mai permettra de prolonger l'aventure et de découvrir un territoire d’exception, mosaïque d’identités et de géographies variées, que Dali qualifiait de Centre du Monde.

Niché entre mer et montagne, les communes de Perpignan Méditerranée Métropole invitent à découvrir les vins du Roussillon et les produits d'un généreux terroir.

Au travers d'activités sportives ou visites d'un patrimoine d'exception, tout est réuni pour profiter de la douceur du climat et s'initier à l’art de vivre catalan.

Plus d'infos & inscriptions : https://www.66-degres-sud.fr