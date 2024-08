Chaque année, les Open Mutuelle de Motards accueillent près de 1000 participants. A travers ces rendez-vous "passion", la Mutuelle ouvre les portes des circuits à un tarif compétitifaux motards, assurés ou non à la Mutuelle, avec ou sans expérience, sur une petite ou une grosse cylindrée. Des groupes de niveaux sont constitués et encadrés par un pool de pilotes brevetés d’état. Et, parce que la protection du pilote est essentielle, la Mutuelle des Motards s’est associée à FURYGAN pour prêter combinaisons et dorsales aux participants.(1) Une journée de roulage coûte 60€ pour les sociétaires et 90€ pour les motards non assurés à la Mutuelle.