D'autres fédérations/associations nationales reconnues comme telles pour le pickleball dans leur pays sont encouragées à rejoindre l'EPF.

"La création de l'EPF est une étape très importante dans le développement du pickleball en Europe", a déclaré Frank Arico, président nouvellement élu de l'EPF.



"Ce dont le sport a le plus besoin à tous les niveaux, c'est d'unité afin de progresser vers l'ambition d'une éventuelle participation aux Jeux Olympiques. Les pays membres de l'EPF ont décidé que l'Europe devait montrer l'exemple et rassembler démocratiquement tous les pays pour soutenir la formation éventuelle d'une fédération mondiale unique pour le pickleball. Le pickleball est un sport extraordinaire, accessible à tous les âges, à tous les sexes, à toutes les conditions sociales et à toutes les capacités physiques. Nous nous réjouissons de contribuer à son expansion en Europe. » Franck Arico.

Conseil d'administration de 7 membres



Un conseil d'administration de 7 membres, chacun délégué par son pays, a été élu par les membres de l'assemblée générale. Outre Frank Arico (Angleterre) en tant que président, Giulia Soresina (Italie) assumera le rôle de vice-présidente.

Les 5 autres membres du conseil d'administration sont :

Marc Declercq (Espagne), Secrétaire

Fatih Dervent (Turquie)

Patrick Fiore (Irlande),

Lenka Misickova (République tchèque),

Pierre Obozinski (France), Trésorier



La fédération EPF s'est fixé les objectifs suivants :

Faciliter la croissance du pickleball en tant que sport de renommée mondiale et promouvoir le sport en démontrant ses avantages physiques, mentaux et sociaux pour les personnes de tous âges et de toutes capacités.

Représenter les meilleurs intérêts de l'EPF au niveau international et des joueurs de pickleball en Europe.

Développer l'infrastructure du pickleball en Europe en améliorant l'entraînement, les règles, la standardisation de l'équipement, en promouvant un arbitrage de qualité et en améliorant l'organisation et la gestion des événements.



Les pays membres de l'EPF auront progressivement un accès direct à une variété de ressources, telles que :

Une plateforme gratuite pour promouvoir les tournois organisés en Europe (déjà en ligne)

Les règles de jeu officielles

Des lignes directrices pour la mise en place de programmes de formation

Des lignes directrices pour les règlements des fédérations, les statuts et le fonctionnement des tournois

Les classements et les niveaux



A propos de la Fédération Européenne de Pickleball

L'EPF est une association à but non lucratif créée le 31 mai 2023 par 25 membres fondateurs :

Allemagne, Angleterre, Autriche, Bulgarie, Belgique, Croatie, Écosse, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie.

L'EPF est établie au Luxembourg. Le processus d'enregistrement au registre du commerce luxembourgeois est en cours.