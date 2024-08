sports







Avec ce nouveau contrat quadriennal, le groupe SELECT accomplit un pas de géant auprès de l’une des ligues européennes de football les plus vigoureuses et appréciées. L’accord a été conclu par l’intermédiaire de notre filiale allemande Derbystar, qui a été fondée en 1968 et fait partie du groupe SELECT depuis 1991.



"Les ballons fournis à la Bundesliga et à la Bundesliga 2 pendant la saison 2018-2019 porteront la marque Derbystar, comme les ballons vendus dans les magasins en Allemagne. Dans ce pays et aux Pays-Bas, les ballons de football Derbystar sont connus pour avoir une qualité exceptionnelle, ce qui caractérise également les ballons SELECT ", a indiqué le directeur général du groupe danois SELECT, Peter Knap.



SELECT et Derbystar sont déjà les fournisseurs de ballons officiels des meilleures ligues du Danemark, de la Suède, de la Finlande, de l’Islande, de la Belgique et des Pays-Bas. SELECT est en outre, le fournisseur de ballons de football de l’équipe nationale du Danemark (DBU).



"L’accord avec la Bundesliga et la Bundesliga 2. est un témoignage prestigieux de l’attention constante que nous portons à la qualité et à l’innovation. SELECT et Derbystar sont reconnus pour cette exigence depuis leur fondation et qui fait partie de l’ADN de l’entreprise. Nous sommes fiers d’avoir été choisis par la Bundesliga (DFL Sports Enterprises) pour la qualité de nos ballons et espérons que cette collaboration augmentera encore la notoriété de notre marque et de nos produits", a commenté Peter Knap, directeur général de SELECT SPORT A/S.



Le directeur général de DFL Sports Enterprises, Jörg Daubitzer, exprime quant à lui sa satisfaction à l’égard du nouvel accord : "Notre nouveau partenaire Select / Derbystar est connu depuis longtemps pour son niveau de qualité supérieur, qui est attesté aussi bien par les clubs que par les joueurs", a souligné Jörg Daubitzer.



Déjà partenaire par le passé, ce nouveau contrat réintroduit Derbystar dans la Bundesliga. Une relation avait été établie avec plusieurs clubs pour la saison 1970-1971, et chacun des 306 matchs de la Bundesliga ont été joués avec les ballons Derbystar pendant la saison 1979-1980.





A propos de SELECT et DERBYSTAR



Eigil Nielsen, un ancien gardien de but et star de l’équipe nationale de football du Danemark, fonda SELECT en 1947.



Sous sa direction, SELECT est naturellement devenue un chef de file du secteur des ballons, en mettant au point plusieurs innovations révolutionnaires, dont le premier ballon sans lacet, le premier ballon à 32 panneaux et des ballons en cuir synthétique.



La plupart des championnats de football et de handball du monde sont aujourd’hui joués avec des ballons construits selon le principe des 32 panneaux d’Eigil Nielsen. La plupart des ballons fabriqués de par le monde, sont inspirés de ses innovations.



Depuis près de 70 ans, SELECT emploie exclusivement du cuir et (depuis plus récemment) des matériaux synthétiques de la meilleure qualité dans ses ballons cousus main. SELECT et Derbystar offrent de plus les garanties de qualité les plus étendues dans le secteur.



SELECT et Derbystar vendent plus de 3 millions de ballons par an et proposent également un portefeuille d’articles de sport très divers dans 50 pays.



La société anonyme SELECT SPORT A/S appartient à la famille du fondateur, Eigil Nielsen.



Conseil d’administration de SELECT SPORTS :

• Président du conseil : Preben Kønig, avocat à la Cour suprême du Danemark (H)