Assistance mécanique portée de manière invisible sous le pantalon, le Ski-Mojo permet à la fois de réduire les douleurs aux genoux et aux cuisses, fréquentes chez les skieurs, de réduire les risques d’accidents, et, à l’image du vélo électrique, d’enchaîner des dénivelés exceptionnels même pour des skieurs ne disposant pas d’une préparation physique optimale.



Un nouveau plaisir de glisse



Nouveauté dans la pratique du ski, tout comme l’arrivée du ski parabolique ou le port généralisé du casque, le Ski-Mojo apporte à tous les pratiquants un nouveau plaisir de glisse et permet surtout de skier plus et mieux, en toute neige. Nouveauté dans la pratique du ski, tout comme l’arrivée du ski parabolique ou le port généralisé du casque, le Ski-Mojo apporte à tous les pratiquants un nouveau plaisir de glisse et permet surtout de skier plus et mieux, en toute neige.

Pour skier sans douleur, même quand on a mal aux genoux

La plupart des passionnés répondent à cette problématique à coup d’anti-inflammatoires. En diminuant la pression sur chaque jambe de 5, 10 ou 15 kg, le Ski-Mojo permet aux genoux et aux cuisses de ne plus travailler en puissance mais en endurance. Les genoux sont moins sollicités et sont donc moins douloureux, notamment pour les nombreux pratiquants ayant des problèmes de ligaments ou d'arthrose. Certains pratiquants se remettent également au ski après une opération du genou grâce au Ski-Mojo.

Un outil de prévention

La plupart des accidents sont dus à la fatigue et la plupart entraînent des lésions aux genoux. La réduction de la fatigue permet, en fin de journée, de rester concentré sur sa technique et donc de skier mieux, plus précis, mieux positionné. Le risque d’accident est diminué et le plaisir dure du matin au soir. Les moniteurs et pisteurs l’utilisent également pour préserver leurs cartilages ou retarder la pose de prothèses. Plusieurs avis médicaux démontrent ainsi les effets bénéfiques du dispositif Ski-Mojo.