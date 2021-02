sports



Novaminds s’engage aux côtés de la Team Haïti Ski en devenant son sponsor pour les Mondiaux de ski alpin 2021 à Cortina d’Ampezzo.

Novaminds est fier de compter parmi ses collaborateurs, le skieur : Jean-Pierre Roy alias « Rasta Piquet ». Jean-Pierre Roy a créé la Fédération Haïtienne de Ski en 2010 avec Thierry Montillet, devenant alors le premier skieur Haïtien à participer à des Championnats du Monde.



Soutenir et inspirer la population haïtienne

Haïti Ski est une équipe de 4 skieurs portant un message d’espoir pour la population locale qui se reconstruit depuis le tremblement de terre en 2010.



Leur objectif : prouver que tout est possible en se surpassant lors d’une épreuve sportive de très haut niveau, tout comme les Haïtiens se surpassent pour continuer à vivre en dépit des difficultés.





Développement du sport et de l’éducation en Haïti



Par ce sponsoring, Novaminds apporte son soutien au développement du sport et de l’éducation en Haïti, tout en mettant en valeur l’engagement de ses collaborateurs dans la compétition de haut niveau.



Audace, Cohésion, Authenticité et Dépassement de soi sont autant de valeurs partagées par Novaminds et Haïti Ski.



Novaminds adresse tous ses encouragements à Céline, Jean-Pierre, Mackenson et Richardson, aux Championnats du monde.



A propos de Novaminds

Novaminds est un acteur de référence dans le conseil en Cyber-Sécurité, Gestion des Risques, Conformité et Protection de la donnée. Novaminds se positionne en leader d’opinion et accompagne les acteurs du secteur financier, les banques et assurances, en proposant une offre de services sur mesure dans un contexte de renforcement de la réglementation, de transformation et de digitalisation des entreprises.



Plus d'informations : www.novaminds.fr