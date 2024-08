sports







Les experts du cabinet de conseil en développement durable et mesures environnementales Quantis se mettent à la disposition des médias français appelés à couvrir les enjeux environnementaux des Jeux Olympiques.

Nos équipes se mettent donc à l’écoute des journalistes, pour promouvoir ce qui se profile comme la première manifestation sportive d’une telle envergure alignée avec les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone. Quantis s’est en effet forgé une réputation de référence dans le domaine des événements sportifs mondiaux, en se spécialisant dans la quantification, le suivi et la communication de leurs impacts environnementaux.



Fortes de métriques environnementales, outils et supports de communication robustes, nos équipes ont été sollicitées pour structurer puis évaluer les stratégies durables des Jeux Olympiques de Rio 2016 , l’ UEFA EURO 2016 , du Lausanne International Horse Show ou encore du championnat FIA Formula E ( retrouvez toutes nos références en ligne ).





Répondre aux attentes de parties prenantes multiples



Le sport, catalyseur d’enthousiasme et de solidarité par excellence, est un formidable tremplin pour sensibiliser le grand public aux enjeux du développement durable. Les engagements des Jeux Olympiques nous semblent donc participer d’une mobilisation positive pour le climat - et plus largement, les enjeux environnementaux - tout en offrant à leur hôte une visibilité sans précédent.



Les entreprises partenaires (qui apporteront un soutien financier crucial) exigeront également du comité organisateur des garanties de durabilité, à l’image de leurs propres plans de résilience environnementale. Enfin, le succès des Jeux se mesurera à l’aune de ses bénéfices à long terme pour la population locale, dont l’accès aux transports publics est par exemple passé de 18% à 63% entre 2009 et la fin des Jeux de Rio en 20161.





Donner des gages de confiance

La candidature de Paris2 devait donc répondre aux attentes de ses parties prenantes en prenant des engagements avérés pour l’optimisation de la performance environnementale de futurs Jeux :

• Avant : réduire les impacts liés à la construction de ses infrastructures dans le cadre d’une distribution spatiale resserrée

• Pendant : rationnaliser les déplacements de spectateurs, sportifs et représentants officiels et leur proposer des produits durablement conçus

• Après : laisser un héritage solide à la ville d’accueil, notamment en matière de pérennité des infrastructures





Tenir le pari vert des Jeux 2024

La candidature parisienne s’est distinguée en affichant son ambition de n’émettre qu’1,56 million de tonnes de dioxyde de carbone, soit une réduction de 55% par rapport à Rio 2016. Pour remplir cette promesse, le comité d’organisation s’est doté d’un plan d’action ambitieux, assorti de stricts objectifs de performance.

"La construction et la rénovation des équipements sportifs reste le point névralgique dans l’empreinte carbone des Jeux Olympiques. Les spectateurs génèrent eux aussi des impacts importants en se rendant aux sites olympiques et en consommant sur place", souligne Dimitri Caudrelier, directeur de Quantis France. "Notre méthodologie d’analyse des cycles de vie génère une cartographie complète des enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre, entre autres impacts environnementaux - au premier rang desquels les écosystèmes et la biodiversité."

Il s’agit désormais pour Paris d’anticiper ses impacts environnementaux, en choisissant les indicateurs les plus pertinents pour une prise en charge holistique de ses enjeux, au-delà des seules émissions de gaz à effets de serre. Ses engagements publics seront soupesés et feront l’objet d’une communication ciblée pour sensibiliser et mobiliser les différentes parties prenantes.

(1) https://www.olympic.org/fr/news/comment-savons-nous-que-rio-2016-a-ete-un-succes (2) http://www.paris2024.org/medias/bidbook/bb3_fr_inter_02_02_2017_bd.pdf





A propos de Quantis

Quantis accompagne des organisations de premier rang dans la définition, le déploiement et l’activation de solutions de mesure environnementale au service du développement durable. En un mot, nos ingénieurs-ingénieux s’emparent des dernières avancées de la science et en tirent des pratiques concrètes. Nos équipes formulent ainsi des stratégies de résilience, métriques robustes, outils opérationnels et communications crédibles pour l’avènement de la société durable du futur.

Reconnu pour son approche du développement durable ancrée dans la métrique, Quantis a ouvert des bureaux aux États-Unis, en France, Suisse, Allemagne, Italie et Colombie. Nous travaillons avec des clients divers de par le monde, dont AccorHotels, BASF, Danone, la Commission Européenne, GE, General Mills, Intel, Kering, L’Oréal, Mondelēz International, Nestlé, Unilever et Veolia.