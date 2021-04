tech





Simplifier et optimiser la collecte des données et KPIs



L’intégration des données liées aux changements climatiques, à l’eau, aux forêts et à la chaîne d’approvisionnement dans la plateforme Metrio permet de simplifier et optimiser leur collecte comme celles des KPIs et ainsi faciliter la réponse aux questionnaires du CDP.





Accréditation CDP



Étant donnée la renommée mondiale du CDP, cette accréditation confirme la position de chef de file en matière de reporting ESG du logiciel Metrio ainsi que la fiabilité de son outil et de ses services.



Patrick Elie, CEO et co-fondateur de Metrio : "Nous sommes ravis que notre plateforme Metrio soit accréditée par le CDP. Cela souligne l’engagement de Metrio à faire en sorte que l’ensemble du processus de reporting ESG devient moins lourd pour nos client. e. s afin qu’ils puissent se concentrer sur l’amélioration de leurs impacts sur l’environnement et la société plutôt qu’à la collecte de données."



Paul Robins, Head of Partnerships at CDP : "We are looking forward to partnering with Metrio to drive environmental action in 2021. Metrio’s suite of software solutions will empower CDP disclosers to collect, visualize, and draw actionable insights from their environmental data with ease".

À propos de Metrio Software Inc.



Metrio propose aux entreprises un logiciel de reporting ESG permettant de faciliter et d’optimiser la collecte de données extrafinancières, l’analyse des indicateurs de performances ainsi que la création de rapports. Cela dans le but de mieux exploiter les données ESG et de faciliter la communication des objectifs et résultats aux parties prenantes.





À propos du CDP



Le CDP est une organisation à but non lucratif qui gère, à l’échelle mondiale, un système de divulgation d’informations permettant aux investisseurs, aux entreprises, aux villes, aux États ainsi qu’aux régions de gérer leur impact environnemental. Le CDP est considéré comme la référence en matière d’information environnementale qui comporte l’ensemble de données le plus riche et le plus complet au niveau des actions des entreprises et des villes. L’ensemble des données du CDP sont également utilisées par les investisseur. e. s et les gestionnaires d’actifs pour évaluer l’impact ESG de potentiels investissements.



