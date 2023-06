tech

Optimiser les processus de vente et d’information client



Avec la digitalisation continue des processus commerciaux, les TPE doivent faire face à la nécessité de rationaliser leurs opérations, de personnaliser leurs offres et d'améliorer leur support client. C'est dans cette optique que "@ian", une IA basée sur ChatGP, a été intégrée dans incwo.



Dans un environnement dynamique, les TPE n’ont pas toujours le temps de se tenir à jour des derniers outils et d’en mesurer leurs bénéfices. Cette intégration de l’IA vient ainsi accompagner et optimiser les processus de vente et d’information client, pour mettre les TPE au même niveau que les grandes entreprises.





Conçue pour répondre aux besoins spécifiques des TPE, "@ian" permet de traiter des demandes de type :

Synthèse de conversation : @ian permet dans incwo de demander une synthèse instantanée des notes du client, facilitant ainsi la reprise d'historique. Les équipes peuvent ainsi accéder rapidement aux informations pertinentes et offrir un service personnalisé et efficace.

Analyse de données clients de vente : Grâce à l'intégration avancée de l'IA, @ian permet dans incwo d’avoir une vue d'ensemble des chiffres de ventes et préférences de consommation, permettant ainsi de créer des offres sur mesure et de renforcer l’engagement et la fidélité des clients.

Accélération du support client et SAV : En fournissant des informations pertinentes en temps réel, @ian dans incwo permet aux équipes de support client de répondre plus rapidement et plus efficacement aux demandes des clients, améliorant ainsi leur satisfaction et renforçant la réputation de l’entreprise.

Information marché et aide au développement produit : @ian offre des fonctionnalités avancées d'analyse de données marché, permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées en matière de développement de produits et de stratégies commerciales. L'IA fournit des insights précieux et des recommandations basées sur des données objectives, aidant ainsi les entreprises à saisir de nouvelles opportunités de croissance.

@ian dans incwo est facile à utiliser, adapté aux besoins de gestion d’information clients des TPE et offre un support réactif pour une expérience utilisateur optimale.

"Nous sommes ravis d'offrir une solution d’IA intégrée dans incwo aux TPE. @ian, est un collaborateur puissant de l’entreprise pour gagner en efficacité, mieux comprendre une situation client et prendre des décisions éclairées", déclare Guillaume Besse CEO chez incwo. "Avec @ian intégré dans incwo, nous apportons une véritable valeur ajoutée à nos clients, en leur offrant les outils nécessaires pour se développer et réussir dans un environnement commercial en constante évolution". Et de poursuivre, "d’autres voies d’usage devraient s’ouvrir prochainement avec l’automatisation des tâches et l’analyse prédictive".

L’intelligence artificielle au service de la relation client est désormais disponible dans le CRM incwo.

À propos de incwo

incwo est un CRM / ERP dédié aux TPE/PME et réseaux de Franchise. incwo est édité par entreprise-facile SAS depuis 2007. Via le Cloud, la société propose des solutions logicielles répondant aux besoins de gestion, de mobilité et de collaboration des entreprises. La division "incwo Services" accompagne les grands comptes dans des projets informatiques sur-mesure.



www.incwo.com