Développée en collaboration avec des chercheurs et professionnels de santé, la solution numérique SENIOR ACTIV’ propose plus de 40 activités stimulantes aux résidents en maisons de retraite et EHPAD. Le dispositif de sol interactif consiste en un système de vidéoprojection couplé à une caméra pour la reconnaissance des mouvements.



La technologie est mise au service de l’autonomie des seniors, de la lutte contre la solitude, du développement d’interactions entre les résidents, avec le personnel encadrant, les familles ou les visiteurs. Ces animations ludiques sont reconnues pour ses bienfaits pour les personnes âgées : mobilité, stimulation physique et mentale, convivialité, partage. Les bénéfices sont également nombreux pour le personnel de l’établissement car cette solution est très simple d’installation et de gestion.



Le prix indicatif de la solution complète est de 3990€ HT.



Pour plus de renseignements et de visuels : www.digilor.fr/sol-interactif-pour-ehpad-et-maisons-de-retraite



A propos de Digilor



Acteur majeur de son secteur, Digilor est un fournisseur de technologies innovantes, dispositifs interactifs et spécialiste en développement d'applications tactiles multitouch. La société propose à ses clients (public et privé) des solutions technologiques (matérielles & logicielles) répondant à la problématique de la transformation digitale : affichage dynamique, mobilier tactile, dématérialisation, communication digitale.

Showroom (sur rendez-vous) - 2 Boulevard de la Libération 93200 Saint-Denis